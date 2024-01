Atalanta, le pagelle di CM: De Ketelaere si regala la sfida al 'suo' Milan, Miranchuk classe pura

Marina Belotti

Atalanta-Sassuolo 3-1



Musso 6: pronti-via si allunga e dice di no a Volpato, poi viene impegnato quasi per niente. Poteva distendersi sulla rete subita, la battezza fuori.



Scalvini 6,5: l'infortunio è alle spalle. Ci prova di testa sfiorando il vantaggio, recuperato.



(28' st Koopmeiners 6: pochi minuti di sostanza per scaldarsi dal freddo)



Djimsiti 6,5: controlla il reparto con poca fatica, salvataggio miracoloso al 60' anticipando Mulatteieri.



Kolašinac 6: incollato su Mulattieri, c'è e si fa sentire.



(36' st Palomino sv)



Holm 6,5: molto attivo, mette interessanti palloni al centro che i compagni sprecano di testa.



de Roon 6: di sostanza, sempre. Anche oggi.



Éderson 7: una diga, prestazione altamente sopra gli standard.



Zappacosta 6: sembra avere ritrovato il passo dei tempi migliori, cala un po' nella ripresa.



Pašalić 6,5: assist a CDK per il gol, dai suoi piedi nasce anche il 2-0. Ma ne sbaglia un paio di testa.



(28' st Muriel 5: spreca la palla dal quattro a zero).



Miranchuk 7: aiuta anche in difesa, sfiora un clamoroso gol di tacco ma prende la traversa. Assist d'astuzia a CDK per il raddoppio, il gol è un premio.



(42' st Zortea sv)



De Ketelaere 8: lotta fin dai primi minuti, il gol è da attaccante puro. Stop e tiro al volo di potenza. Nel secondo è bravo a calciarla subito, poi rende il favore al compagno.



(28' st Scamacca 5,5: due occasioni nel finale, poco preciso sottoporta. Ma offre a Muriel un pallone che il compagno spreca).



All. Gasperini 7: sfida senza storia, l'Atalanta rischia poco e ora se la vedrà ai quarti contro il Milan.