attento, sperimenta anche volée e uscite di testa, bene, lascia la porta imbattuta in casa.il Gasp lo sposta su Deiola per liberare campo, si insinua come sa fare in profondità.si divide tra Luvumbo e Shomurodov, sempre attento: il suo cliente è scomodo, nervosisimo con Luvumbo, che però ben contienesfiora il gol, ferma Luvumbo sulla sua corsia.: sv).rischia con un retropassaggio a Musso, poi si riprende ed è il solito combattente. Toglie a Luvumbo la possibilità di segnare senza ricorrere al fallo.: si sposta subito su Makoumbou per lasciare i compagni d’attacco liberi di spaziare.entra e regala a Pasalic il passaggio vincente, peccato per le altre azioni sprecate).in attacco è fortissimo, sfiora altri assist e gol, in difesa ha qualche problema con Nandez.sv).: è il ‘tutto-area’ dell’Atalanta, innesca ogni azione da gol, è ovunque, fa quel che vuole e Obert non lo vede mai.i suoi tocchi sono una magia, fa tutto giusto, segna ma è fuorigioco, serve l’assist a Lookman. Spaziale.fa il suo, deve aumentare la corsa).: secondo gol consecutivo in campionato, è tornato il dribblomane e il goleador di sempre.entra e segna, decisivo per chiudere una partita che poteva diventare fastidiosa).primo tempo copione del Rakow, la sua Atalanta attacca ma la porta è maledetta fino al 33’. Lascia fare la punta a De Ketelaere, nella ripresa per preservare il risultato cambia interpreti e modulo tre volte. Benissimo, che trasformista.