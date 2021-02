Atalanta-Real Madrid 0-1



Gollini 6,5: quando esce dai pali lo fa con sicurezza, e infatti arriva sulla sfera con prontezza prima di Vinicius. Con l’istinto che gli è proprio nel Dna para con prontezza di petto su Casemiro. Si muove al momento giusto per bloccare la sfera di Asensio. Incolpevole sul gol.



Toloi 7,5: cerca da subito l’1 contro 1 e per fermare Vinicius deve ricorrere al fallo, parte verso l’area piccola per rientrare tra le linee e presentarsi a Courtois. Salva in corner la sfera di Isco diretta in rete, buca solo una volta il 22 ospite. Anticipa Isco con l’esperienza del capitano, esce in anticipo su Vinicius salvando la porta di Gollini. Legge nel tempo per prevedere anche Kroos e poi porta palla in attacco galoppando a 250 all’ora. Splendida prova, salva tutto in corner.



Romero 7,5: chiude bene l’ex genoa, tocca con la punta tutte le sfere dirette a Isco, anticipando i tre blancos in attacco. Mangia il 22 madrileno, mette pressione a Nacho. Anticipa tutto e tutti, anche Mariano Diaz quando entra. Fenomanale.



Djimsiti 7,5: soffia la sfera ad Asensio e fa ripartire l’azione, si libera con astuzia dei Galacticos liberando i nerazzurri e facendoli uscire dall’area sbagliata. Arriva sempre prima di Isco, di Vazquez e pure di Mariano Diaz. Straordinario.



Maehle 7: vince i duelli con Casemiro e questo è tutto dire, si guadagna un calcio di punizione. Passa sempre, lascia indietro sia Mendy che Nacho. Spreca un’opportunità grossa come una casa calciando di collo senza girarsi verso la porta. Si fa scappare Mendy nel triangolo con Vinicius che poi porta al rosso di Freuler. Collabora con Toloi per non farsi sorprendere da Nacho, ma il 6 qualche volta lo frega. Devia salvifico la sfera di Modric diretta in rete. Guida Mendy dove vuole lui, gara di grande sacrificio, si riprende tutti i palloni.



(Dal 41’ s.t. Palomino 6: si immola sul tiro di Casemiro nel finale).



de Roon 6,5: è lui a ricominciare le azioni, da applausi gli anticipi su Casemiro. Mette pressione ai colossi di Zidane sulla mediana.



Freuler 5: sta con il fiato sul collo a Modric, ma poi la sua gara finisce subito per la severità del tedesco col fischietto, che estrae un rosso pesantissimo quando lo svizzero atterra Mendy in corsa verso l’area. Non ci sarà nemmeno al ritorno.



Gosens 7: che triangolazioni con Zapata, prova un bel cross verso la punta e poi svetta lui di testa per colpire, elude Vazquez sulla fascia. Perfette le traiettorie dei tiri per Maehle, anche di testa. Dà spettacolo anche quando salva la sfera dalla linea laterale. Chiude su Isco e poi su Vinicius, due interventi che valgono un gol. Peccato per il giallo.



Pessina 7: costretto a dividersi tra trequarti e mediana già al 19’ p.t. per colpa dell’espulsione di Freuler. Salva il tabellino intervenendo prontamente sul tiro in rete di Vinicius. Fa a gara con Modric per intuire le traiettorie dei compagni. Non fa passare Casemiro e anticipa Vazequez. Partita da Champions.



Zapata 6,5: ruba a Modric palle d’oro, poi punta Mendy e interrompe un paio di volte la sua corsa sul nascere. Cerca i corner, gioca sulle linee. Niente va come dovrebbe, avverte un problema alla coscia sinistra ed esce.



(Dal 30’ s.t. Pasalic 6: Gasperini gli chiede di pressare i madrileni e andare verso l’area palla al piede. Raddoppia Vinicius ma poi perde palla. Si sposta sulla trequarti per servire Muriel, legge bene le azioni e manda la sfera in profondità).



Muriel 6,5: si allarga in orizzontale, si inserisce per servire Gosens di zucca. Batte bene gli angoli, regalando opportunità alle teste dei compagni. Tenta il contropiede. Dai venti metri si gira in un millesimo di secondo e col suo piede non prende la porta. In area colpisce Vazquez, poi prende velocità con la palla al piede sfidando tutte le Merengues. Creativo, ma non arriva il 18esimo gol.



(Dall’11’ s.t. Ilicic 5: perde palla a favore di Modric e si fa anticipare a turno da tutti i Galacticos. Malissimo, un'umiliazione uscire dopo mezzora a un anno dalla prova di Valencia).



(Dal 41’ s.t. Malinovskyi 6: ci prova fino all'ultimo a trovare punizioni e profondità per pareggiare i conti).





All. Gasperini 6,5: all’inizio c’è solo la sua Atalanta, che cerca di portarsi in vantaggio con tanta tecnica e possesso palla, ma mandare lo svizzero negli spogliatoi con così largo anticipo scombussola tutti i suoi piani. Perde pure Zapata e mette Pasalic, la sua Dea tiene bene adeguandosi al ritmo del Real. Fa male i conti solo con Ilicic, che deve togliere prima di prendere subito un gol comunque immeritato.