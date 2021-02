: buona risposta sulla conclusione di Jankto. Bravissimo pure sulla punizione di Damsgaard, svolge bene l'ordinaria amministrazione.: prende un giallo ‘pericoloso’, ma guida bene la difesa senza farsi condizionare. Di testa sono tutte sue.: ruvido, roccioso, quasi intimidatorio nei confronti del diretto avversario. Andargli via è piuttosto complesso.: pulito e preciso, tiene bene sia Keita che Quagliarella senza rischiare nulla.: diligente e in crescita, segna pure un gran bel gol annullato per fuorigioco. Splendido il pallone che premia l’imbucata di Gosens per lo 0-2.: un suo intervento nel cuore dell’area salva l’Atalanta a metà primo tempo. Geometria in mezzo al campo, sempre al posto giusto.riceve un giallo dopo 10 minuti che rischia di condizionare il suo match. Però non se ne cura. Corre per due, raddoppia sempre e aiuta i compagni. Fa un lavoro magari non evidente, ma prezioso per consentire all’Atalanta di reggere certi ritmi e un modulo con tanti giocatori offensivi.: primo tempo sottotono, ma ad inizio ripresa si risveglia. Ha una bella chance sul sinistro ma Audero è più rapido e si immola. Appuntamento solo rimandato perché al 70’ si infila con il classico inserimento alla Gosens e firma il raddoppio.: si lancia dentro e attacca a ritmo battente gli spazi aperti da Muriel. Proprio da questo asse nasce lo splendido gol dello 0-1 nerazzurro. Vivace e guizzante, mette in difficoltà i centrali ospiti.(dal 38’ s.t.: non la sua miglior partita. Resta meno nel vivo del gioco rispetto agli altri compagni nel reparto avanzato.(dal 13’ s.t.gioca a tutto campo, bravo con la palla nei piedi e pure senza, perché si fa sempre trovare nel cuore dell'azione.: scalda subito il mancino sparando centrale su Audero. Il tandem con Malinovskyi funziona alla perfezione, è il colombiano a spalancare lo spazio per l’inserimento del trequartista in occasione del vantaggio. Dialoga sempre ad uno, massimo due tocchi.(dal 13’ s.t.: pronti via, ha sul sinistro un rigore in movimento ma perde il tempo e calcia largo. Quando ha la palla nei piedi è sempre pericoloso, ma non è ancora il miglior Ilicic).All.: era una partita complessa, difficile e spigolosa. L'Atalanta gira con il freno a mano tirato nella prima frazione, nella ripresa invece riprende in mano il gioco e il controllo della partita. Juve agganciata a 46 punti, missione compiuta.