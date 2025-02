Atalanta, le pagelle di CM: Djimsiti illude, Retegui sbaglia ancora il rigore!

Getty Images

: a sorpresa titolare dopo il risentimento muscolare all’adduttore accusato da Carnesecchi, poteva fare meglio snul gol.pulito e attento su Karamoh, trova lo stacco vincente su Coco, e di cattiveria anche la rete di testa,aiuta l’albanese a coprire sul 7 granata, chiude alla perfezione su Adams.fa l’attaccante aggiunto, inserendosi in area al momento giusto. Aveva stretto i denti dopo la contusione ma alla mezzora non ce la fa più.unico difensore rimasto in panca, senza contare il giovanissimo Obric, fa il suo).

scavalca Coco e Sosa fornendo bei cross, ha il guizzo del rapace sul gol, peccato l’involontario braccio: ritrova l’ex Tameze e lo argina. Nervosismo nel finale.supera Ricci alla ricerca dello spazio, buoni spunti per l’attacco.lascia a Lazaro qualche ripartenza di troppo perdendo palla e duelli.troppo morbido, troppo telefonato nei suoi tiri).dopo il bis di assist col Como, parte titolare dalla trequarti ma all’occasione sa fare anche il falso nove e soprattutto l’assistman: bello il traversone per Bellanova, peccato sia annullato. La punizione che concede al Toro vale però il gol del pari.

dà la solita freschezza ma meno occasioni).si sposta dalla destra alla sinistra e ancora a destra per tutta la gara, da lui arriva lo spunto per il gol annullato.: ha quattro occasioni nel finale ma non riesce a metterne dentro nemmeno una).ne ha addosso tre, Maripan e Pedersen su tutti, ma poi non ricambia il favore col 13 granata, libero di pareggiare. Come con l'Arsenal, sbaglia un rigore decisivo per la classifica che si era ben procurato.il bentornati glielo gridano tutti i tifosi dell’Atalanta, lui ci prova di testa. Da oggi il Gasp ha una cartuccia in più per l’attacco).

si prende l’acqua, copiosa, per tutto il match, deve sostituire Kolasinac con Toloi e ripensare tutto al break. Ancora una volta la sua Atalanta, pur meritando, non vince per un rigore sbagliato. Gioca le sue tre carte d’attacco a inizio secondo tempo, ma non trova la chiave di volta.