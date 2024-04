Atalanta, le pagelle di CM: Gianluca Scamacca manda un segnale a Spalletti. Djmsiti versione horror

: attento nelle uscite. Non può nulla sulle reti subite.: troppi errori per l'esperto difensore nerazzurro. Da rivedere anche nell'occasione del primo gol.: incolpevole su entrambi i gol. Nel colpo del k.o rossoblù fa saltare Viola senza ostacolarlo.: leggermente meglio rispetto ai due colleghi ma pur sempre insufficiente.: irriconiscibile. Assente in fase offensiva, mentre in difesa non chiude la diagonale in occasione del gol di Augello.(dal 1' s.t: prova qualche buona discesa sull'out mancino ma nel complesso nulla di buono).

(dal 41' s.t).: si lascia schiacciare verso la difesa non attaccando mai verso la porta sarda.: quest'oggi la sua esperienza è mancata a tutta la squadra.: giornata storta per lui, mai decisivo in sovrapposizione. Troppo nervoso esce dal campo dopo esser stato ammonito.(dal 20' s.t: entra con il piglio giusto ma poi si perde nel caos).: raramente al centro delle incursioni ospiti. Non il "Robocop" a cui siamo abituati(dal 10' s.t: non era al meglio della condizione e si è visto. Assente.

: come sempre il nigeriano ha una marcia in più. Tante belle giocate nonostante non sia arrivato al tiro.: anticipa Scuffet e con uno scavetto porta in vantaggio i nerazzurri mandando un segnale a Mancini.(dal 10' s.t: si spegne pochi secondo dopo il suo ingresso. Non indovina mezza giocata.: lottare contro una squadra che non deve retrocedere è difficile ma perde importanti punti verso la volata Europa.