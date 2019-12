Atalanta-Milan 5-0



Gollini 7: più impegnato il suo collega in rossonero, Suso gli lancia sfere al rallentatore, oltre che tra le braccia. Al 25’ p.t. anticipa Suso con un intervento di grande esperienza e poi fa lo stesso con Leao.



Toloi 6,5: non si perde mai di vista Bonaventura, si spinge nella mediana perché nelle retrovie il lavoro scarseggia



Djimsiti 7: nel Christamas Match lo si riscopre assaltatore dell’area piccola, spedisce sfere perfetteca Malinovskyi. Qualche sbavatura nei passaggi fche finiscono fuori dal campo,



Palomino 8: costringe Leao ad arretrare e ruba palla a Bonaventura. Al quarto dora Leao sta già camminando, Palomino gli ruba tutte le palle. Statuario, un muro, da lì non passa nessuno. Si muove anche in avanti per servire Ilicic e nella punizione di Ilicic per poco non segna un gol meritatissimo.



Castagne 6,5: fatica a raccogliere i cross dalla sinistra di Gosens e Gomez, leggermente disturbato dalla marcatura di Rodriguez. Nella ripresa sbaglia ancora sotto porta coordinandosi male.



de Roon 6,5: tiene sotto tiro Bonaventura e scambia la sfera senza sbavature con Gosens perché intuisce che le azioni più pericolose passano tutte da lì.



Pasalic 8: al 15’ p.t. la curva gli urla ‘Tira!’ e lui obbedisce, centrando la traversa con un cannone che fa tremare Donnarumma. Recupera palla con astuzia e convinzione. Ruba palla a Suso inventandosi difensore. Tra il 16' e il 18' s.t. mette in campo due opere d'arte: prima devia in gol il cross di Gosens, pronto, poi innesta Ilicic per il tris.



Gosens 8: spinge sulla sinistra chiamando i compagni più spesso di quanto lo servono e servendo lui stesso cross al bacio per l’ala collega Castagne. Guadagna una miriade di corner e una punizione preziosissima. Al 16' s.t. salta Conti sulla sinistra e il suo cross basso è deviato al bacio da Pasalic per il raddoppio. Uno dei migliori.



(Dal 43' s.t. Hateboer: sv).



Malinovskyi 7: il so primo intervento è di zucca, lui si fa trovare sempre sulla linea. Sbaglia aggancio davanti alla porta. Bennacer lo limita più del solito e manca qualche aggancio di troppo in area. Ma nella ripresa tenta più volte il tiro da fuori e serve l'assist per la cinquina di Natale.



Gomez 8: più all’attacco del solito, costringe l’ex Conti, subissato come non mai di fischi, a mandare la sfera in corner o in fallo laterale. All’11’ ricorda a tutti che lunch match significa fame, di gol però: l’azione che porta al vantaggio è tutta opera sua, alla Messi, mangia e scarta magistralmente Conti, prima di ammirare e mirare il sette opposto.



(Dal 43' s.t. Freuler: sv).



Ilicic 8,5: al 1’ il fantasista dimostra quanto sta bene e si è ripreso, con una girata che impegna non poco Donnarumma. Gasp gli suggerisce di tirare anche gli angoli, bene. D’autore i suoi retropassaggi a Gosens con finte che ubriacano la difesa rossonera. Calhanoglu non lo vede proprio quando lo sorpassa a centrocampo, e al 40’ p.t. lancia un sinistro a cui solo Donnarumma può dire no. Al 18' s.t. supera Calabria su innesto di Pasalic che lui raccoglie sapientemente e non sbaglia, umiliando Donnarumma. Si consacra migliore in campo con quel sinistro a giro da standing ovation che insegna calcio al Milan e appassiona persino gli addetti ai lavori milanesi. Giù il cappello. Standing Ovation alla sostituzione.



(​Dal 34' s.t. Muriel 6,5: con questo Milan riesce persino lui, subentrato da 4' dopo un periodo di carestia, a insaccare).





All. Gasperini 8: via Muriel, ecco promosso il tridente di tuttocampisti, a pieni voti. Gomez è più forte di Malinovskyi? Probabile, ma perché non metterli entrambi? Lui lo fa e l’azzardo lo premia, la squadra è tutta votata all’attacco, il Milan non sa più da che parte girarsi.