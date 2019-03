Parma-Atalanta 1-3



Gollini 7: salva più di una volta il risultato con gli interventi su Alves e Ceravolo; non può far nulla sul gol di Gervinho



Mancini 6: tra i difensori centrale il migliore per velocità e senso della posizione; Gervinho però quando scappa fa sempre male



(Dal 42’ s.t. Djimsiti sv)



Palomino 6: qualche incertezza ma duella con Ceravolo su tutti i palloni



Masiello 6: ha il compito di fermare le incursioni di Siligardi e ci riesce più di una volta



(Dal 17’ s.t. Reca 6: soffre poco le incursioni del Parma)



Hateboer 6,5: una freccia continua sulla fascia destra; sfiora il gol nel primo tempo



Freuler 6,5: spesso perde il duello con Kucka ma è abile a giocare a palla a terra



De Roon 6,5: tanta corsa con spunti offensivi; Scozzarella non gli chiude bene gli spazi



Castagne 6,5: è superiore a Rigoni per gran parte del match; cerca la via del gol e per poco non la trova



Pasalic 7: un gol sfiorato e uno realizzato; sostituisce Ilicic e lo fa nel migliore dei modi



(Dall’ 8’ s.t. Ilicic 6,5: entra per dare una spinta all’attacco quando la sua squadra sta pareggiando)



Gomez 7: una continua spina nel fianco; crossa e calcia con gran facilità



Zapata 8: qualche spunto di testa, sempre temibile quando il pallone passa dalle sue parti; realizza una gran doppietta che regala la vittoria alla sua squadra





All. Gasperini 7: la sua squadra gioca a memoria ma il Parma lo ha messo in difficoltà; alla fine trova la vittoria meritata