Parma-Atalanta 1-2



Gollini 6: una grande parata su Gagliolo nel primo tempo, non può far nulla su Kulusevski



Sutalo 5: Caprari e Kulusevski gli girano sempre attorno, si prende un cartellino giallo a inizio match



(Dal 1’ s.t. Djimsiti 6,5: la difesa si riorganizza col suo ingresso)



Palomino 5,5: Kulusevski lo mette in difficoltà con micidiali uno contro uno, esce per infortunio nel primo tempo



(Dal 36’ p.t. Hateboer 6,5: salva sulla linea il possibile pari crociato)



Caldara 6: la difesa ospite soffre le imbucate del Parma ma Caldara se la cava



(16’ s.t. Muriel 6,5: entra e aggiunge qualità all’attacco bergamasco)



Castagne 6: sulla destra difende e prova a ripartire cercando qualche cross per gli attaccanti



De Roon 6: spesso sovrastato da Kucka e Barillà in mezzo al campo, meglio nella ripresa



Freuler 6,5: una conclusione di testa e qualche iniziativa personale



Gosens 6: lascia spesso la fascia scoperta e il Parma affonda con Kulusevski; nella ripresa trova coraggio per una maggiore spinta; fallisce il tris allo scadere



Pasalic 5: tra le linee non si fa mai vedere e crea poco movimento, viene sostituito nell’intervallo



(Dal 1’ s.t. Malinovskyi 7: entra e la sua squadra cambia passo; trova il gol del pari su punizione)



Gomez 7,5: ci prova con calci piazzati e verticalizzazioni in area per Zapata; trova il gol dell’1-2 con un capolavoro



(Dal 39’ s.t. Tamèze sv)



Zapata 5,5: sovrastato e anticipato più di una volta da Alves, qualche conclusione sopra la traversa





All. Gasperini 6,5: non merita di vincere ma ci crede fino in fondo e porta a casa i tre punti