Sassuolo-Atalanta 1-4







Sportiello 5: impegnato da due tiri di Berardi e basta, fino allo splendido gol di Defrel, che lo coglie di sorpresa.



Toloi 6,5: in raddoppio costante su Boga, aiuta Hateboer nella gestione del talentino ex Chelsea.



Djimsiti 6: riesce a contenere quasi sempre Defrel, che però a un certo punto gli scappa.



Masiello 6: tiene a bada un po' Defrel un po' Berardi. Con grande esperienza.



Hateboer 6,5: firma l'assist per Zapata, sul quarto gol. Non è nemmeno da commentare lo strapotere fisico con cui investe Peluso tutte le volte che scende lungo la fascia.



Freuler 6,5: si divora letteralmente Bourabia. Anzi, lo umilia.



Pasalic 6: ordinato, presente ma invisibile. Cervello del centrocampo.



Gosens 6,5: essenzialmente distrugge Toljan. Poi certo sbuca nel momento giusto nell'area neroverde per il gol del raddoppio bergamasco.



(dal 16' s.t. Arana 6: Berardi ha vita più semplice quando entra lui, che pure non gli concede moltissimo)



Gomez 8: il primo gol è qualcosa di unico, pazzesco. Un'altra perla delle sue. Nel primo tempo è semplicemente di un altro pianeta. Fa pure doppietta. Scende con la standing ovation.



(dal 27' s.t. Malinovskiy 5,5: forse non è un mestiere facile entrare al posto del Papu)



Ilicic 6,5: meno vistoso rispetto all'anno scorso, quando segnò una tripletta. Sempre ricco d'ingegno tuttavia.



Zapata 7: riesce a segnare pure oggi (l'ultima rete del poker), quando sembravano segnare tutti tranne lui. Di testa, dopo aver firmato anche un assist.



(dal 30' s.t. Barrow 6: ubriaca Chiriches ma non riesce a segnare)







All. Gasperini 8: se c'è un Maestro in Italia si chiama Gasperini. L'Atalanta del primo tempo è sublime.