Atalanta-Napoli 2-0



Gollini 6,5: disoccupato nella prima parte del match, prende poi con facilità le misure sui tiri telefonati di Insigne. Ha le antenne tese ed esce bene, di testa in tuffo, su Zielinski. Blocca con prontezza i tiri di Mertens. Abile a prendere le misure su Lozano che ha fame di gol. Il primo errore arriva a 10’ dalla fine respingendo una sfera semplice che Milik insacca, ma per fortuna in fuorigioco. Chiude bene su Zielinski.



Toloi 7: un po’ troppo impreciso, si lascia sfuggire Insigne e fallisce in scivolata su Mertens. Nella ripresa è al posto giusto al momento giusto quando scambia palla con Castagne nei pressi dell’area piccola, poi serve su un piatto d’argento la sfera del gol a Gosens.



(Dal 44’ s.t. Sutalo: sv).



Caldara 6,5: chiude bene su Insigne, poi ci mette il piede su punizione di Gomez, ma ne esce solo una spinta e Ospina si infortuna. Spende poco eppure il mister lo cambva.



(dal 27’ s.t. Palomino 6: non commette errori, la cosa più importante nel finale).



Djimsiti 6: fa il suo in difesa, ma verso la fine del primo tempo sbaglia e regala troppe palle a Mertens per il tiro in porta dell’azzurro. Luci e ombre nella ripresa.



(Dal 36’ s.t. Hateboer 6,5: si butta subito in difesa disturbando gli attaccanti avversari. Protegge l’uscita di Gollini su Lozano).



Castagne 7,5: impreciso sui primi possessi palla, viene incaricato delle rimesse e non le spreca. Mario Rui lo punta, lui si disorienta un po’ e scivola in copertura su Koulibaly su corner. Sbaglia troppo e regala sfere pericolosissime a Mertens e Politano. Poi trova la punizione sul duello con Koulibaly e nella ripresa è un altro: dà il via all’azione del gol nerazzurro scavalcando Ruiz. E’ davvero un altro il numero 21 uscito dal tunnel nella ripresa: favoloso il doppio 1-2 con Toloi che scatena il raddoppio di Gosens.



de Roon 6,5: scende a dar man forte alle retrovie per frenare Insigne e riesce nell’intento già sulla linea di centrocampo, si riscatta dall’ultimo autogol con una buona prestazione.



Freuler 6: fatica non poco a star dietro a Fabian Ruiz, è poco preciso nei tiri da fuori e controlla male la sfera. Prende le misure col passare del tempo e lotta di fisico con Fabian Ruiz. Recupera con maestria su Politano ma rischia troppo in gamba tesa su Ruiz. Un po’ stanco sul finire.



Gosens 7,5: torna a cavalcare la fascia sinistra, ma ha qualche problema con Di Lorenzo. Perde qualche palla di troppo, non è il solito Gosens fino all’inizio del secondo tempo, quando torna a cavalcare l’out sinistro come solo lui sa fare e spara con la precisione di un cecchino la sfera in rete per il nono in A. Ci riprova poco dopo.



Pasalic 7,5: gioca arretrato in mezzo a de Roon e Freuler ma appena Zapata lo cerca sfreccia al centro dell’area piccola e si inserisce per raccogliere i cross del colombiano. Si sposta sull’out destro per cercare azioni in profondità che non arrivano. Si inserisce preciso di testa per il suo sesto gol in campionato, suo primato personale.



(Dal 44’ s.t. Tameze 6: si è conquistato la fiducia del Gasp, un passo in più verso il riscatto, ora dovrà timbrare solo altri cinque cartellini).



Gomez 7,5: una seconda punta che in contemporanea fa anche il regista davanti alla difesa e passa tutto il tempo a cercare di liberarsi di Mario Rui. E’ il jolly che esce quando meno te lo aspetti: all’improvviso, ingannando abilmente con una giocata, lancia un sinistro micidiale che impegna Ospina. Micidiale la sua punizione, che fa tremare le gambe al portiere azzurro. Gli sfugge solo Mertens, soffia abilmente la sfera a Fabian. Ferma palla e fa partire il suo quindicesimo cross d’oro precisissimo per la zucca di Pasalic. Non si stanca mai e chiude alla perfezione su Lobotka, è un tuttofare.



(Dal 44’ s.t. Muriel 6: tiene saggiamente palla e lancia la ripartenza di uno Zapata stanchissimo).



Zapata 7,5: bello il velo con cui si libera abilmente di Maksimovic. Si muove veloce e cerca il cross per l’inserimento di Pasalic. Scontrandosi con Maksimovic guadagna una punizione, poi trova il calcio d’angolo di forza e fisico vincendo lo scontro anche con Koulibaly. E’ ovunque, notevole il dispendio di energie. Continua con i veli su Maksimovic e tiene sempre in gioco la sfera. Alla fine non ne ha più.





All. Gasperini 7,5: punta su Pasalic, Castagne e Caldara ma per sicurezza si porta all’ultimo Palomino in tribuna. La sua Dea parte in diesel nel primo tempo ma nella ripresa è un’altra Atalanta: torna in campo con grinta e insacca due volte, irraggiungibile per il Napoli.