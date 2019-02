Cagliari-Atalanta 0-1



Berisha 7: praticamente inoperoso per tutto il primo tempo, nella ripresa compie due miracoli su Pavoletti e blinda il risultato.



Toloi 6,5: mai una sbavatura, prezioso il suo contributo anche in fase di impostazione.



Djimsiti 6: asfissiante la marcatura su Pavoletti, al quale concede soltanto un paio di palloni pericolosi.



Palomino 6,5: prestazione di livello. Dà una mano a Djimsiti in mezzo, aiuta Castagne sull'out mancino, spesso è lui che fa ripartire l'azione.



Hateboer 7: macina kilometri su kilometri sulla fascia di competenza. E' suo il gol che decide il match.



De Roon 6: tanta sostanza in mezzo al campo, pedina preziosissima in fase di non possesso.



Freuler 6,5: è il cervello del centrocampo di Gasperini, dai suoi piedi passsano una quantità infinita di palloni. Castagne 6,5: spinge tantissimo sull'out mancino, da un suo traversone nasce il gol di Hateboer che regala i tre punti alla Dea.



Pasalic 6: va a un passo da gol in un paio di occasioni, ma trova sempre Cragno sulla sua strada. Per il resto partita senza infamia né lode.



Gomez 5,5: non entra mai in partita come sa fare lui. Prova a cucire gioco e ad inventare tra le linee, ma non è in giornata di grazia.



(Dal 15' s.t. Ilicic 6: entra quando la gara è già indirizzata, lui ci mette del suo per metterla in ghiaccio.)



Zapata 6: Romagna e Ceppitelli non gli concedono un centimetro. Partita di sacrificio.







All. Gasperini 7: seconda vittoria alla Sardegna Arena nel giro di venti giorni. Dopo la gara di Coppa Italia, l'Atalanta espugna nuovamente il fortino rossoblù con una prestazione ordinata e intensa. La difesa è pressoché perfetta, l'attacco ha fatto il minimo indispensabile per portare a casa il risultato.