Atalanta, le pagelle di CM: Hien la combina, Retegui non incide, Lookman è spento

qualche indecisione, una clamorosa nella ripresa che per sua fortuna non porta conseguenze. Bene su Ranieri, ma è ampiamente rivedibile nel complessovede i mostri con Kean, non che sia facile averci a che fare. Dà poca sicurezza: rovina un bel primo tempo spalancando la via della rete a Kean. Topica clamorosa che gli fa perdere fiducia nella ripresa. Disastroil meno peggio del terzetto in un pomeriggio difficile. Se la cava col mestiere: corre e cerca il fondo quando riesce a sfondare. Positivola Fiorentina banchetta a centrocampo, colpa anche sua che non riesce a far filtro come al solito.

: costretto basso rispetto ai suoi standard. Un buon pallone in verticale, poco altro. Dal 75: è dalla sua parte che l'Atalanta attacca con maggior convinzione, seppur senza quasi mai sfondare. Cala nella ripresa. Dal 75'spento. Gli spazi sono pochi e Pongracic è in forma. Non lo salta praticamente mai. Dal 55' Samardzic 6: prova a dare la scossa. Almeno è pimpantegalleggia senza troppe pretese fra le linee. Ha il merito di venirsi spesso a cercare il pallone, ma di giocate decisive neanche l'ombra. Dal 65'lo si vede poco

: recupera in extremis dopo lo stop in azzurro. Vince un paio di duelli coi difensori viola, ma per il resto compiccia poco. Maluccio. Dal 55': il terzetto difensivo viola è in stato di grazia, e non sfonda neppure luilenta, impaurita e sconclusionata. L'Atalanta vista questo pomeriggio è l'esatto contrario di quello a cui ci ha abituato in questi anni. Sfodera Retegui a sorpresa, che però non convince. Poi cambia in blocco tutto il reparto avanzato, le cose non cambiano. Brutto passaggio a vuoto