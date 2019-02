Torino-Atalanta 2-0



Berisha 5,5: in occasione dell’1-0 smanaccia malamente la conclusione centrale di Falque nel primo tempo, la palla rimane nell’area di rigore nerazzurro e alla fine Izzo la calcia in rete. Incolpevole invece sul secondo gol granata.



Masiello 6: bravo nel limitare Falque nel primo tempo. Nel secondo lo spagnolo, rinvigorito anche dal gol immediato, riesce invece a metterlo maggiormente in difficoltà.



Djimsiti 6: il centrale albanese dimostra una volta di più di essere un pilastro della retroguardia granata. Bravo nel fermare le scorribande di Belotti.



Mancini 5,5: inizia bene la partita e, nella prima frazione, per poco non trova anche la rete del possibile 1-0 atalantino (nell’occasione è bravo Sirigu a respingergli la conclusione). Con il passare dei minuti però sembra perdere la concentrazione e commette qualche errore di troppo.



Hateboer 5,5: sulla corsia di destra lo si vede poco, viene contenuto bene da Aina e non riesce mai a costruire nulla di buono sulla fascia destra.



Freuler 5: non è nella sua giornata migliore il centrocampista svizzero che, dopo un avvio promettente, non riesce a far valere le proprie qualità tecniche venendo sovrastato dai centrocampisti del Torino. Pasalic 5,5: sostituisce lo squalificato De Roon nel centrocampo dell’Atalanta. In occasione del gol dell’1-0 granata non riesce ad allontanare il pallone dalla propria area ma serve un involontario assist a Izzo.



Gosens 5,5: è costretto a lasciare il campo dopo appena diciotto minuti a causa di un problema muscolare. Fino a quel momento si era fatto notare solamente per una pessima conclusione dal limite che ha fatto infuriare Gasperini.



(dal 18’ p.t. Kulusevski 5: non segue Falque in occasione del secondo gol del Torino. Il giovane calciatore classe 2000 fatica a trovare spazi e a rendersi pericoloso nella trequarti campo del Torino ; dal 26’ s.t. Barrow 6: ha poco tempo per mettersi in mostra)



Castagne 6,5: è uno dei migliori quest’oggi nell’Atalanta. Nel primo tempo sfiora anche il gol con un colpo di testa che avrebbe meritato maggior fortuna.



Ilicic 5: prova ad accendere la luce nel gioco dell’Atalanta ma non ci riesce quasi mai. Da un giocatore con le sue qualità è lecito aspettarsi qualcosa in più di quanto fatto quest’oggi.



Zapata 5,5: giornata no per l’attaccante colombiano non riesce mai a entrare davvero in partita. Perde il duello con Nkoulou che riesce completamente ad annullarlo. In quello che poteva essere il suo stadio non riesce a lasciare il sogno.





All. Gasperini 5: le assenze di De Roon e Gomez si fanno sentire. L’Atalanta fatica a produrre gioco e a costruire nitide occasioni da rete se non, come capitato nel primo tempo, su un errore del Torino. Nella ripresa, dopo il gol di Falque pochi secondi dopo il rientro in campo dagli spogliatoi, i nerazzurri si spengono completamente.