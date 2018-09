Spal-Atalanta 2-0



Gollini 6: partita del cuore per il rapper di Poggio, che toglie palla a Petagna e rende sicura la porta nerazzurra. Para la conclusione di Felipe, ma non può nulla su Petagna.



Toloi 5: si fa vedere poco niente nel primo tempo, ma quando lo fa sbaglia il tiro. Nel secondo gol di Petagna permette il controllo al triestino e devia il suo tiro verso Gollini.



Palomino 6: dalle retrovie sale lungo la mediana e ruba palla senza fallo ad Antenucci; è ovunque ma nella ripresa si perde.



Masiello 6: intervento salvifico e senza sbavature né falli quello commesso al 9’ p.t. soffiando la sfera al pericoloso Antenucci; vince i contrasti con Petagna, salva lo specchio dal tris ma sul 2-0 si era fatto bruciare anche lui.



Gosens 5,5: al 5’ serve un buon passaggio dalla sinistra per Zapata, mostrando grande intuito. All’8’ p.t. salva con la zucca una sfera insidiosa troppo vicina, ma. Sprazzi si perde Lazzari. A Gollini, poi si spinge in area piccola a cercare un gol che però non arriva. Becca il giallo e si spegne.



de Roon 5,5: cerca qualche filtrante per Rigoni ma rimane pressoché sullo sfondo del gioco, non contribuendo in alcun modo a ravvivare la gara dei nerazzurri.



(dal 30’ s.t. Pasalic 5,5: prova a prendere le redini della partita sulla linea centrale).



Freuler 5,5: recupera tanti buoni palloni nella mediana da buttare in area piccola, ma al 6’ p.t. si fa ammonire per una manata che poteva evitare. Si fa fregare da Kurtic



Castagne 5,5: sventa un’incursione di testa e si ripete pochi minuti dopo sul colpo di Fares.



Rigoni 5: subito in area piccola, nessuno dei compagni lo prende troppo in considerazione, l’1-1 col Papu è ben studiato ma poco preciso, si fa scappare Petagna e il mister lo cambia subito.



(dal 38’ p.t. Ilicic 6: applaudissimo il suo ritorno in campo, ci mette subito l’anima e il dente avvelenato, ci prova fuori e dentro l’area ma la squadra è in bambola. Sfiora il palo sulla punizione centrale ma l’appuntamento col gol è rimandato, il giallo no).



Zapata 5: ingaggia una battaglia con Cionek alla pari, la sua fisicità è temuta dagli spallini che fanno a pallate con lui ricorrendo al fallo, aiuta in fase difensiva un’Atalanta che fatica ad ingranare, ma in area piccola perde tutti i palloni utili. Così non va.



Gomez 5,5: primo tiro in porta al 15’ p.t. , ma è troppo telefonato a Gomis. Si coordina male e non trova proprio la via per lo specchio, nemmeno quando Rigoni gliela serve sul piatto d’argento. Butta il cuore oltre l’ostacolo e ci prova, ma da solo non è all’altezza della difesa estense.



(dal 32’ s.t. Barrow 6: occupa l’area piccola in pianta stabile, ma cade troppo spesso senza il solito guizzo vincente).





All. Gasperini 5,5: sbraita fin dal 1’ p.t. ma la sua Dea parte al rallentatore e rischia troppo, manda a scaldare Ilicic già dopo i primi minuti dal fischio d’inizio e lo inserisce per provare a invertire il trend. Invece prende due gol e sceglie di non gettare nella mischia né Pasalic né Barrow, se non quando è tardi.