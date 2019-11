Atalanta-Cagliari 0-2



Gollini 6,5: subito decisivo su Simeone, si ripete al 13’ respingendo con i guantoni la punizione del capitano rossoblù e fa bene perché la palla scivola sotto il diluvio. Beffato (ancora) dai suoi sul primo gol, nell'azione del contropiede per il raddoppio non può nulla ma salva sul tris di Nandez.



Toloi 5,5: rischia qualcoaa nei retroppassaggi e regala palla a Rog. Sbaglia con passaggi imprecisi ma nella ripresa guadagna punizioni preziose.



Djimsiti 6,5: da centrosinistra devia in angolo i tiri potenti di Nainggolan. Super Djimsiti con la chiusura di tacco al 22’ pt salva la porta e il risultato su Rog. Guadagna corner importantissimi.



Palomino 5,5: gioca centrale e cerca di aggredire Simeone, ma al 3’ il 99 riesce a dribblarlo e a scaraventare la sfera su Gollini. Tiene d’occhio Joao Pedro. Dribblato da Simeone. Recupera la palla-gol di Simeone al 29’ ma la sua deviazione sul primo gol è letale per l’autogol di Pasalic. Fatica sempre con Simeone.



Castagne 6,5: perde la scarpetta nei primi minuti, 1-2- rapido con Ilicic, soffre Rog. Prende l’iniziativa in attacco e si trova sempre in buona posizione, ma al 28’ non la schiaccia in rete. Respinge benissimo su Joao Pedro al 31’ pt con un’entrata in scivolata che salva il tabellino.



Pasalic 5,5: va ai cross profondi su Ilicic e su Castagne, in azioni fotocopia ben architettate da Gasperini. La sua deviazione dà una mano al Cagliari per il primo vantaggio rossoblù.



Freuler 6: all’inizio più utile in difesa, respinge le sfere di Nainggolan ma non il capitano. Rog gli salta addosso per fermarlo, e non ci riesce.



Gosens 6: incredibile il suo cambio di passo e la corsa per verticalizzare, va a vuoto però quando si tratta di rubar palla.



(Dal 1’ st Hateboer 6,5: appena entra la Dea conquista due corner di fila e tanta intensità.



Gomez 6,5: non riesce a raccogliere nel sacco la sfera di Muriel, ci prova con l’angolo dalla bandierina cercando la zucca di Djimsiti. Si fa trovare in fuorigioco. Perde qualche palla a favore di Joao Pedro. Calcia benissimo al 38’ ma timbra in piena la traversa. Sfortunato.



(Dal 1’ st Malinovskyi 6,5: entra e cerca subito il tiro secco da fuori per pareggiare i conti. Il suo impatto nella gara si sente, i mancini taglienti cambiano volto alla gara, rimettendo la Dea in partita. Sbraccia sul viso di Simeone e prende giallo



Ilicic 4: grandi le sue giocate, rasoterra per Papu e Muriel. Anticipa Rog e lo fa ammonire, si dà da fare. Al 39’ non riesce a contenere il suo nervosismo e colpisce con un calcio Lykogiannis dopo un contrasto, prenotandosi un posto sotto la doccia.



Muriel 5: non aggredisce subito pali e porta, e dopo l’espulsione di Ilicic deve fare gli straordinari verticalizzando. Non trova nessuno sul secondo palo ma dialoga a fatica. Perde un po’ di convinzione e colpisce senza precisione. Male, Gasperini lo cambia.



(33’ s.t. Barrow sv: prova a segnare, ma Klavan lo inganna)



All. Gasperini 5,5: si arrabbia con Palomino e Toloi per i primi (e soliti) errori dei suoi difensori, male nell’1 contro 1. Mette Malinovskyi nella ripresa, obbligato dall’espulsione (che non commenta) di Ilicic, ma ha un’esperienza che alla Dea serve dal 1’.