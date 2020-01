Torino-Atalanta



Gollini 6,5: nonostante la partita sia stata a senso unico, anche Gollini ha dato il suo contributo. Bravo nel secondo tempo a respingere il tiro di Belotti. Nel primo tempo sventa un paio di possibili ripartenza pericolose del Torino con un paio di uscite fuori dall’area.



Toloi 7: ottima partita da parte del difensore brasiliano che, in un paio di occasioni, si fa anche vedere pericolosamente in avanti.



Palomino 7: compie un paio di ottime chiusure difensive che evitato possibili problemi alla sua squadra.



Djimsiti 7: contribuisce in maniera fondamentale all’ennesima prestazione negativa di Verdi. Nel secondo tempo si procura il fallo per cui Izzo viene ammonito per la seconda volta e, di conseguenza, espulso.



Hateboer 7: stravince il duello sulla propria fascia con Laxalt. L’uruguaiano del Torino è perennemente in difficoltà e l’olandese ne approfitta spingendo con continuità per tutta la partita.



De Roon 6,5: l’unica pecca della partita è quel cartellino giallo evitabile che prende nel primo tempo. Partita comunque più che sufficiente da parte del mediano olandese che in mezzo al campo.



(dal 12’ s.t. Pasalic 6,5: fa quello che vuole in mezzo al campo)



Freuler 7: è padrone della parte centrale del campo, insieme a De Roon prima e Pasalic poi, annienta la tenue resistenza formata dalla coppia Meité-Lukic.



Gosens 7,5: il terzino tedesco continua la sua strepitosa stagione in termini realizzate segnando il suo ottavo gol stagionale. Contro De Silvestri ha vita fin troppo semplice.



(dal 37’ s.t. Muriel 8: gli bastano pochi minuti per mettere a segno una doppietta)



Gomez 8: gli manca solo il gol e lo meriterebbe. Prende un palo, serve assist ai compagni e dà spettacolo in mezzo al campo. Anche senza entrare nel tabellino dei marcatori è comunque tra i migliori in campo.



Ilicic 10: semplicemente strepitoso. Sblocca il risultato, si procura un rigore, poi segna il 4-0 sorprendendo Sirigu con una punizione da centrocampo e infine mette a segno la propria tripletta. Tra un gol e l’altro tante belle giocate.



(dal 26’ Malinovskyi 6,5: buon impatto sulla gara)



Zapata 7: ritrova il gol che gli mancava dallo scorso 6 ottobre, prima dell’infortunio che per mesi lo ha tenuto lontano dal campo da gioco. Una rete importante dal punto di vista del morale per il colombiano in una serata magica per l’Atalanta.



All. Gasperini 10: la sua Atalanta è semplicemente perfetta. Annienta il Torino e gli infligge un inaspettato 7-0. Non sbaglia nulla e regala ai tifosi nerazzurri una serata indimenticabile.