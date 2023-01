il sinistro di Orsolini è imprendibile, per il resto i rossoblù creano qualche pericolo ma lui si fa trovare pronto.la sua è una prestazione attenta e lineare senza ne alti ne bassi, si limita a fare il compitino in maniera elementare.(dal 42’ stla respinta in scivolata costa cara, ne approfitta infatti subito Orsolini andando a segno. Peccato.(32’ stmantiene l’equilibrio dell’incontro).gli avversari pressano abbastanza dalle sue parti ma lui, pur soffrendo, risponde sempre presente.a centrocampo è il più preciso, segue le indicazioni del tecnico mettendoci del suo.(dal 1’ stalza il livello della squadra).il fallo su Dominguez gli costa il giallo ma tutto sommato la pagnotta la porta a casa.si nota poco in mezzo al campo nel primo tempo, nel secondo si trasforma in protagonista segnando il gol del pareggio.i duelli non mancano ma lui ne perde parecchi, così come i palloni. Da rivedere.sottotono per larghi tratti di gara, dovrebbe dare una mano in avanti ma spesso si tira indietro.(dal 1’ stentra ed è subito decisivo con l’assist per il gol di Koopmeiners).in attacco è quello che ci mette più grinta e volontà, non si tira indietro e riesce a segnare il gol della vittoria.non il solito giocatore che conosciamo, partecipa poco alla manovra offensiva non rendendosi quasi mai pericoloso.(11’ stci mette più determinazione di chi sostituisce).la sua Atalanta subisce gol nei primi minuti ma si riprende nettamente nel secondo tempo. Azzeccati i cambi, la vittoria è anche merito suo.