Atalanta-Torino 3-1



Musso 6: il portiere che a ore diventerà papà, è ben protetto dai compagni, poi lo salva il fuorigioco di Vlasic. Non riesce a inanellare il terzo clean sheet stagionale, peccato.



Toloi 6: il capitano prova a tirare in porta ma sfiora solo la rete, ci mette sempre il tacchetto per evitare che la palla arrivi a Sanabria o in rete. Centra la traversa ma poi arriva in ritardo sul gol di Vlasic.



(Dal 35’ s.t. Ruggeri: sv).



Demiral 6,5: marca stretto Sanabria, impedendo i pericoli maggiori, prende il palo in attacco.



Okoli 5,5: Seck lo tira matto, poi perde Pellegri che fa l’assist del 2-1. Deve crescere.



Soppy 7: questa volta parte nel suo ruolo naturale, ma con Aina davanti deve macinare chilometri prima di riuscire a dire la sua. Al 47’ guadagna il rigore che dà la svolta al match. Poi serve l’assist, sempre all’olandese. Benissimo, questa è la sua fascia.



de Roon 6,5: con Linetty non è facile, cerca comunque di recuperare più palloni possibile e ci riesce.



Koopmeiners 8: in attacco si ritaglia soluzioni di mancino che spaventano Milinkovic-Savic, dal dischetto insacca sicuro laureandosi capocannoniere di questo inizio di stagione. Ma non gli basta: al 3’ della ripresa firma la doppietta di mancino e poi cala il tris al 39’ ancora da dischetto. Quattro gol di fila in due gare.



Zappacosta 7: torna in campo dopo il lungo stop per infortunio al retto femorale della coscia destra e la corsia sinistra ritorna a viaggiare. Sforna cross a più non posso.



(Dal 1’ s.t. Zortea 6: fresco e scattante, bene).



Ederson 6: alla sua prima da titolare in campionato con la maglia nerazzurra, deve fare i conti con Djidji, ma non ci riesce e il Gasp lo sposta sull’altro lato. Va meglio.



(Dal 13’ s.t. Lookman 6,5: regala qualche spunto davanti e poi guadagna il rigore che chiude i giochi. Un buon rinforzo).



Pasalic 6: il capocannoniere dello scorso campionato al 20’ si scambia di posizione con Ederson ma anche lui dinnanzi a Djidji è frenato nei movimenti. Benino.



(Dal 35’ s.t. Malinovskyi: sv).



Zapata 5,5: niente riposo, il guerriero gioca dal 1’ ma Buongiorno gli fa vivere una brutta serata limitandolo nei movimenti. Al 27’ lo salta, ma spreca clamorosamente davanti a Milinkovic. Poi è costretto a uscire per un dolore muscolare alla coscia.



(Dal 37’ s.t. Hojlund 6: esordio assoluto in Serie A per il diciannovenne che con un paio di giocate ddimostra la sua stoffa).



All. Gasperini 6,5: dinnanzi al suo allievo schiera una Dea offensiva che deve migliorare negli uno contro uno ma è ben organizzata negli affondi e questa volta colpisce oltre a costruire. In alta quota, nonostante il mercato ancora aperto.