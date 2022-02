Musso 6: in vacanza nel primo tempo, nella ripresa salva la porta da Caputo



Toloi 7: ministro della difesa, dice sempre no a Quagliarella in area piccola senza rischiare mai, peccato il giallo con squalifica.



(Dal 43' s.t. Cittadini: sv).



de Roon 6,5: ci prova con un paio di assoli da fuori, decisivo anche in difesa



Palomino 6,5: con la sua esperienza riesce a fermare Caputo e Quagliarella



Hateboer 6,5: indiavolato, corre sulla fascia per 90’ smarcandosi da Murru e crossando a non finire.



(Dal 38' s.t. Maehle: sv).



Koopmeiners 8: firma il 2-0 da attaccante aggiunto, involandosi in area e lasciandosi dietro Ekdal. Si fa un super regalo di compleanno con la doppietta, un bolide sotto la traversa.



Freuler 7: inventa una palla d’oro per Pasalic al 6’, ruba tutti i palloni dai tacchetti di Thorsby.



Zappacosta 6: tiene a freno l’ex Conti di mestiere, serve cross al bacio.



(Dal 38' s.t. Scalvini: sv).



Pessina 7: Assist no-look per l’azzurro, che serve alla perfezione Koopmeiners per il 2-0, sfiora il gol, propositivo.



(Dal 38' s.t. Pezzella: sv).



Pasalic 7,5: Malinovskyi si infortuna durante il riscaldamento e si ritrova in campo, subito protagonista col gol al 6’ pt, quando vola alto e insacca di testa. Ci riprova mezzora dopo ma non è fortunato.



Boga 6,5: il guizzo ce l’ha, ci prova un paio di volte da fuori ma non è lui a fare la differenza stasera. Impegna comunque Falcone.



(Dal 15' st Miranchuk: entra, serve l'assist e segna senza esultare. Bentornato, sarà fondamentale).





All. Gritti 7: un talismano contro la Samp sulla panca dell’Atalanta, è la quinta vittoria su cinque