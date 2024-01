Atalanta, le pagelle di CM: Koopmeiners pericolo costante, Carnesecchi para tutto. Ruggeri, che ingenuità

Roma-Atalanta 1-1



Carnesecchi 8: Scatta come una molla ad ogni pericolo, anche quelli procurati dai suoi compagni. Para di tutto confermandosi uno dei migliori portieri italiani. Si arrende solo sul rigore di Dybala.



Scalvini 6: Fa sentire subito il fisico a Pellegrini e cerca sempre di azzannare il pallone prima che capiti dalle parti calde. (86’Hien sv)



Djimsiti 6: Si incolla a Lukaku che trova spazi interessanti solo lontano dall’area.



Kolasinac 6: Segue Dybala cercando di spegnerlo anche con maniere dure. Spesso Aureliano lo perdona. (79’ Palomino sv)



Holm 5,5: Gestisce a singhiozzo una fascia con tanti spifferi.



De Roon 6,5: Antipatico, anche nel senso buono del termine. Va spesso a cercare il contrasto e l’astuzia per spegnere il centrocampo romanista.



Ederson 5,5: Perde palloni preziosi, ma sa come e quando inserirsi in area. (64’ Pasalic 5,5: non si nota)



Ruggeri 5: Intervento insensato su Karsdorp che paga con rigore e giallo. Poteva andare peggio visto il precedente di Mazzocchi di oggi pomeriggio. (64’ Zappacosta 6: gioca senza fronzoli)



Koopmeiners 7: Di inserimento, di fiuto. Segna il gol del vantaggio e rappresenta sempre un pericolo per la difesa avversaria.



Miranchuk 6,5: In campo un po’ a sorpresa. Ma è una scelta azzeccata. Manda ai matti Llorente e mette il pallone per il gol del vantaggio. Ripresa in sordina.



De Ketelaere 5: Anche quando trova lo spazio di giocata appare moscio e senza la cattiveria giusta per risolvere una gara del genere. (1’st Scamacca 5,5: tutto l’opposto, pochi spazi e tentativi grintosi)



Gasperini 6: Ringrazia Carnesecchi ma pure la qualità dei cambi che frenano la voglia di rimonta romanista.