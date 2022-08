Musso 6: attento su Sabiri, esce solo una volta dai pali ma si intende con Okoli.



Toloi 7,5: segna la rete dell’1-0, aiuta il giovane Okoli e dà istruzioni per migliorare la retroguardia.



(Dal 27’ s.t. Scalvini 6: fa ripartire l'azione, dona freschezza).



Okoli 6: l’emozione del battesimo nella massima serie si fa sentire in un paio di circostanze, migliora col passare del tempo grazie anche alle indicazioni di Toloi. Non era facile con Caputo e si riprende col passare dei minuti.



Djimsiti 6: aiuta Maehle sulla corsia sinistra



Hateboer 6: ritorna il gioco sulle fasce grazie alle sue sponde a Maehle, vince l’uno contro uno con Djuricic



de Roon 6,5: più brillante a centrocampo, frena Sabiri



Koopmeiners 6: non fa mai passare Rincon



Maehle 6,5: evita due gol marcando stretto Leris ma prende un palo a porta vuota e spreca un’altra occasione



(Dal 27’ s.t. Zortea 5,5: si perde qualche palla).



Pasalic 7: con la sua sponda di testa per Toloi firma il primo assist del campionato nerazzurro, sempre pronto a imbeccare il tandem colombiano



(Dal 38’ s.t. Malinovskyi 6,5: entra, zittisce il mercato e serve Lookman per il gol.



Zapata 7,5: dribbla Augello ma non mira la rete, poi si sposta a sinistra impegna Audero e dà il via all’azione del primo gol della Dea. Sempre pericoloso.



Muriel 6: sulla sinistra supera Ferrari ma quando si sposta sulla destra si spegne un po’ davanti ad Augello. Non benissimo sugli angoli. Sei risicato.



(Dal 18’ s.t. Lookman 7: entra, inventa decine di azioni e segna, benvenuto!).





All. Gasperini 6,5: sistema la difesa e l’attacco a gara in corso, azzecca i cambi pur in emergenza.