Carnesecchi 5: confermato dopo Udine, esce in anticipo su Lobotka ma si fa superare di testa da Kvara. Esce dai pali rischiando troppo con Di Lorenzo in agguato. Sbaglia il rinvio e lascia la porta sguarnita sul gol di Elmas. Una rete che peserà nella competizione con Musso per i guantoni.



Scalvini 5: affonda dalla destra al centro dell’area abbandonando la retroguardia e forse non è la serata per farlo, dal momento che Rrahmani e Kvara lo infilano due volte di testa, ma il fuorigioco lo salva nella metà. Spalletti sorride dalla tribuna quando salva con il colpo dal raddoppio di Di Lorenzo.



Djimsiti 5,5: interviene sul più bello su Politano, ma fatica a contenerlo.



Kolasinac 5,5: quando perde Politano deve rincorrerlo per recuperarlo ed evitare il gol, poi fa lo stesso errore regalando palla ad Anguissa. Prende anche il giallo e soffre di crampi, ma con Osimhen resiste.



(Dal 31’ s.t. Bonfanti 5,5: esordio assoluto per il giovane nerazzurro dell’Under 23 classe 2003 ma, tra Osimhen e Elmas vede passare la palla del gol).



Zappacosta 5: perde l’attimo troppo spesso. Non è in partita, si fa male su Anguissa. Ma è una fascia sfortunata, pochi minuti dopo tocca a Olivera, e gli va pure peggio.



(Dal 33’ p.t. Hateboer 6,5: da Olivera a Juan Jesus, supera entrambi e crossa agli attaccanti. Una fucina di traversoni e sforna l’assist per il gol di Lookman, superando Juan Jesus. Bene.



Ederson 5,5: sta addosso a Lobotka mettendogli pressione e rubandogli palla, peccato che ne perda una bollente in area.



Koopmeiners 6: abile su punizione, rende meglio sulla trequarti, chiude Anguissa ma non si accorge del fuorigioco sul 2-1.



Bakker 5,5: non devia come deve l’assist di Di Lorenzo per Kvara, un errore che annulla il resto.



(Dal 1’ s.t. Ruggeri 6,5: entra e sfiora il gol di piede, tra i migliori).



Pasalic 6,5: lancia lungo per CDK, di testa sfiora il gol da punizione, gli manca solo la concretezza sotto porta.



De Ketelaere 5,5: fa ammonire Natan e conquista una buona punizione ma ne regala anche su Zielinski. non riesce più a segnare.



(Dal 38’ s.t. Muriel 5,5: scivolata plateale in area e niente più).



Lookman 6,5: si vede poco nel primo tempo, si sveglia nella ripresa quando insacca di testa svettando su Rrahmani. Si rispegne.



(Dal 38’ s.t. Scamacca 5: non si vede).



All. Gasperini 6: non rinuncia al suo 3-4-1-2, la sua squadra non soffre la frenesia ma contiene saggia e calma, gli errori della retroguardia però sono un tappeto rosso al Napoli. La sua squadra sfiora la vittoria e poi butta via il pareggio. La sosta non è servita a migliorare il problema.