Atalanta-Sampdoria 2-0



Musso 7: al 9’ pt si supera con due interventi prodigiosi di guantoni e di piede sui tiri di Gabbiadini e Augello



Toloi 7: gara di grande sacrificio, preso spesso di mira si rialza sempre il capitano, che lancia anche la palla gol a Lookman



Djimsiti 6,5: i suoi interventi in anticipo su Lammers salvano la porta



Scalvini 6,5: puntuale su Gabbiadini, sfiora un paio di volte il gol di testa



(dal 42' s.t. Demiral: sv).



Hateboer 7: suo l’assist che sblocca la gara, tempestivo, a Maehle. Augello lo tiene allenato



de Roon 6: in difficoltà con Rincon, serve meno palloni del soplito in avanti



Koopmeiners 6: tiene a bada Wincks, ma è meno propositivo del solito



Maehle 7,5: brucia Leris, segna la rete dell’1-0 con un bel colpo di testa. Si tratta del secondo gol di fila dopo quello alla Juve e dopo un anno di digiuno in Serie A.



(Dal 22’ s.t. Ruggeri: sv).



Boga 6,5: sempre decisivo con spunti e cross.



(Dal 23’ s.t. Pasalic: sv).



Højlund 6,5: gli manca solo il gol ma il merito è di Audero, tante le occasioni.



(Dal 22’ s.t. Zapata 6: sfiora il tris).



Lookman 7,5: segna il 12° gol in Serie A e chiude i giochi. Finiti gli aggettivi per lui.



(Dal 37’ s.t. Muriel: sv).





All. Gasperini 7,5: non rischia col turnover e fa bene, perché la Samp è combattiva. Premiate scelte e cambi, almeno per una notte è in zona Champions.