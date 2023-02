Sassuolo-Atalanta 1-0





Musso 6: due belle parate nel primo tempo, forse poteva fare di più sul tiro a giro di Laurientè.



Toloi 6: quando lo marca lui Laurientè, il francese non inventa.



Djimsiti 6: trova un Defrel in serata, fatica a stargli dietro.



Scalvini 6,5: mette il piede dappertutto, ci arriva quasi sempre. Molto cresciuto.



Hateboer 5,5: la Dea sviluppa meglio sulla fascia opposta. Hans si consuma tutto nel limitare Laurientè, e non ci riesce (vedi 1-0).



(20’ s.t. Pasalic 5,5: il più passo dei subentrati)



Koopmeiners 6: dalla sua parte trova un fastidiosissimo Henrique. Sciabola poco, si inserisce ancora meno, però ci prova su punizione nella ripresa.



De Roon 5,5: correre dietro a Frattesi è uno sport tutto da inventare per l’olandese. Ogni tanto se la cava mettendogli il bastone tra le ruote.



Maehle 4,5: interrompe il duello interessante con Zortea commettendo un fallo da rosso su Berardi al 30’ del primo tempo. Incauto, lascia la Dea in dieci. Male male, Maehle.



Ederson 5: chi toglie il Gasp dopo l’espulsione del danese? Quello meno in partita, cioè il brasiliano. Mezzora di puro niente.



(31’ p.t. Ruggeri 5: difficile entrare così a freddo. Non ha il turbo, ma qualcosa di più potrebbe farlo. Sostituito a sua volta.)



(34’ s.t. Muriel 4,5: il rosso per proteste allo scadere è la ‘ciliegina sulla torta’)



Lookman 5,5: strigliato dopo la serata ‘leggera’ di Coppa, non fa certo meglio a Reggio Emilia. I guizzi sono pochi, e non portano da nessuna parte.



(1’ s.t. Boga 6: fa meglio di Lookman, ma è altrettanto impreciso quando deve fare la giocata)



Hojlund 6: una sufficienza piena per lo sbatti. Si fa in quattro, attacca mille profondità.



(20’ s.t. Duvan 6: un colpo di testa sopra la traversa, e molta voglia di tornare titolare inamovibile)







All. Gasperini 5: si infuria ad ogni fallo, soprattutto quando Maehle prende il rosso. Ma è un'Atalanta spenta, sorpresa dalle manovre dei neroverdi anche in undici contro undici.