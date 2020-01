Atalanta-Spal 1-2



Sportiello 6: torna in campo per far riposare Gollini e torna a fare bene. Lesto a scaraventare lontano dallo specchio il tiro di Strefezza. Si ripete al 25’ con il tiro di Dabo che trova pronti i suoi guantoni. Vola sul tiro di Petagna e il legno lo aiuta. Praticamente incolpevole sui gol.



Toloi 6: una calamita su Strefezza, legge alla perfezione le intenzioni di Reca.



Caldara 5,5: Gasperini gli dà ancora fiducia e lui al 7’ manca l’appuntamento col gol di pochi centimetri, stoppa la conclusione di Reca ma non è ancora tornato agli antichi splendori. C’è ancora da lavorare.



(Dal 26’ s.t. Muriel 6: entra per segnare e le occasioni le ha, ma è ancora e sempre troppo poco).



Palomino 5: si spinge in avanti fin dalle prime battute, tanto che al 14’ fornisce a Zapata un cross d’oro. Un motorino della difesa, ferma Petagna con arguzia. Un po’ superficiale con Strefezza, brutto l’intervento da giallo. Non va a chiudere sull’azione del pareggio della Spal e non rischia il rosso su Valoti, che però va in gol.



de Roon 6: fronteggia Reca con abilità, al 33’ non riesce a raccogliere il cross di Zapata in area piccola. Si becca il giallo nel contrasto con Di Francesco, evitabile. Troppo largo sulla fascia, si sente la sua mancanza da filtro in difesa, ma è la prima volta che deve sostituire un compagno in fascia e ci sta.



Freuler 5,5: sbaglia una palla gol che gli capita sui piedi al quarto d’ora, a due passi da Berisha. Si fa scappare qualche sfera di troppo, meglio in fase avanzata.



(Dal 1’ s.t. Djimsiti 5: entra sulla fascia ma non si adatta meglio del compagno olandese e in 15’ la Dea prende due gol. Non riesce a riprendersi Reca in occasione del gol della Spal. Male.



Pasalic 5: è quello che si vede di meno tra i suoi. Sempre leggermente troppo avanti, non trova bene le misure con Ilicic. Sbaglia qualcosa nelle retrovie e in area piccola lancia addosso a Berisha. Nella ripresa ha buone palle sui tacchetti ben servito dai compagni ma le spreca tutte e clamorosamente anche.



Gosens 6: si tira un po’ indietro dal suo ruolo di punta e lavora per servire al meglio Zapata. Belle le sfere in area piccola, ma poco precise le misure su Zapata, dove sbaglia assist fatti.



Gomez 5,5: entra subito in partita con cross dalla sinistra che filtra a due passi da Berisha, ma i tiri verso la porta sono tutti deboli.



(Dal 14’ s.t. Malinovskyi 6: dal centrocampo manda la sfera in avanti per Gosens e i cross sono precisi. Bravo a mettere le palle in area piccola, salta due giocatori ma purtroppo non basta. Terribile la sua punizione che rappresentava l’ultima occasione per la Dea).



Ilicic 7: è ancora lui il migliore in campo, da posizione ravvicinata mette nel sacco il gol dell’anno, di girata e di tacco. Gli riesce tutto e il Re Mida nerazzurro prende la rete esterna.



Zapata 6: si vede poco nei primi minuti, poco preciso sullo specchio, ma poi al 17’ si inventa l’assist del vantaggio dell’Atalanta con una palla al bacio per Ilicic. Duella con Vicari. Grida vendetta la sua traversa alla mezzora, davanti vale per tre. Sta tornando, schiaccia la sfera con ciabattate continue verso la rete. Si avvicina al gol nel gioco aereo ma non concretizza come nei tempi migliori. Si fa parare l’ultima occasione di pareggiarla.



All. Gasperini 5,5: altro che diesel, questa volta la sua Dea parte in quarta e pur con l’assenza di Hateboer e Castagne, riesce a dominare, creare e soffrire. Ma solo un tempo: nella ripresa è uno shock, subisce due reti in 15’ e si perde svariate palle gol. Qualcosa non va e Djimsiti sulla fascia è da mani nei capelli.