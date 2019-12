Atalanta-Verona 3-2



Gollini 6: vuole fare bella figura contro la sua ex squadra ma al 23’ p.t. la palla di Di Carmine gli passa sotto le gambe. Paga l’emozione in qualche sfera non trattenuta ma poi chiude bene sul 10 scaligero, raddoppio a parte. Più sbavature del solito.



Toloi 6: rientra dopo la giornata di squalifica, sbaglia a servire Gomez e lo si vede poco ma nel secondo tempo allontana tutte le sfere più insidiose tranne quella del raddoppio scaligero, che regala a Lazovic per l’assist. Ma si guadagna la sufficienza con l'assist.



Djimsiti 6,5: chi dorme non piglia pesci e nemmeno Di Carmine, il suo erroraccio in copertura costa il gol dell’Hellas. Mette fuori gioco un paio di palle pericolose nella ripresa e segna il gol della vittoria.



Palomino 6: deve drizzare più le antenne quando c’è Zaccagni nei paraggi. Avrà anche tutte le ragioni del mondo a lamentarsi con l’arbitro ma se il gioco sta andando avanti non può fermarsi sulla rimessa laterale di Faraoni che così finisce a Di Carmine prima e in rete poi. Si riscatta salvando da rete certa la palla di Amrabat e costruendo l'azione che porta. un'importantissima vittoria.



Hateboer 6: interviene in area piccola su Zaccagni senza commettere fallo. Lo commetterà poi in attacco, ammonito. Quando ha l’occasione per tirare in porta mira al sole, neanche alla curva, meglio resti fermo sull’ala.



Pasalic 6: titolare perché in splendida forma nonché reduce da una doppietta, osa poco in area piccola ma i compagni non fanno meglio di lui. Bene nei passaggi sotto porta, sventa qualche sfera di Lazovic.



Freuler 6: intuisce subito la pericolosità di Zaccagni e interviene per portargli via la palla ma non va altrettanto bene sotto porta, dove fatica a raccogliere le sfere del capitano.



(Dal 10’ s.t. de Roon 6: prende il posto di Freuler e non lo fa rimpiangere facendo il suo senza errori).



Castagne 6,5: la sua è la prima azione da gol, servito non esita a correre in porta. I passaggi a filo porta però sono un po’ troppo imprecisi. Si fa vedere sempre più spesso in area piccola e infatti si procura il rigore che regala alla Dea un punto.



Gomez 7: fatica un po’ con Faraoni che gli sta addosso e sbaglia qualche lancio in profondità per Pasalic. Prese le misure serve benissimo Freuler, ma lo svizzero non ha l’istinto del gol. Si arrabbia con Muriel che non si inserisce rendendo vani i suoi cross. Prova con qualche tiro da fuori ma un po' può fare di meglio, un po' Silvestri gli para tutto.



Ilicic 6: valutata la mancanza di forma del collega Muriel, prende il suo posto nell’attacco e grazie ai suoi diagonali la Dea conquista calci d’angolo preziosi. E quando sarebbe servito di più, al 28’ p.t. sotto di un gol, deve lasciare il campo per un presunto problema muscolare.



(Dal 28’ p.t. Malinovskyi 7: subito presente in area piccola, lo stadio si inchina alla sassata che vale il pareggio. Entra e cambia la gara, Gasp è avvisato. I suoi tiri fanno rabbrividire Silvestri anche nella ripresa, sarà fondamentale anche in Champions).



Muriel 5,5: deve riscattarsi dopo le ultime performance infelici ma non riesce a conquistarsi gli angoli e al 10’ sbaglia mira, solo davanti a Silvestri, scivolando da solo. Parte a razzo verso la rete superata la linea di centrocampo ma ha urgente bisogno di un paio di occhiali. E così per tutto il tempo, continua a essere servito al bacio, smarcato, ma non sfrutta mai. Rrahmani gli porta via palla che è un piacere. Si guadagna un voto in più per la freddezza dal dischetto e per il punto preziosissimo, soprattutto per il morale.



(Dal 32’ s.t. Barrow 5: tenta il primo tiro in porta al 38’ s.t. ma lo specchio è lontano e quando è solo sbaglia clamorosamente. Il fuorigioco non lo salva. Sbaglia a leggere i movimenti).





All. Gasperini 6,5: si fa sentire sul vantaggio dell’Hellas per una presunta irregolarità nel fallo laterale, poi è costretto a togliere Ilicic. A.A.A. Attaccante cercasi: con un Muriel così spento e Ilicic e Zapata out, l’ultimo passaggio non è cosa da Hateboer&Co e anche un gol del Verona può rovinare bel gioco e classifica. Malinovskyi entra e la risolve, lui se ne accorge.