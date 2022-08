guantoni pronti e aperti su Leao, all’11’p.t. anticipa Theo Hernandez. Bene anche sui tiri dalla distanza. Esce e chiude su Tonali. Ci arriva anche su Bennacer, ma sulla respinta il palo lo tradisce.il capitano si fa sfuggire Leao dal 1’, va meglio in attacco, quando conquista la profondità e tiene Maignan sull’attenti. Si fa ammonire nell’uno contro uno con Leao. Non la sua miglior serata.deve sempre metterci il fisico per impedire a Leao di trovare la rete, Djimsiti lo lascia troppo smarcato, anche su Rebic. Legge in anticipo i movimenti di Theo Hernandez. Pur di fermare Rebic rischia di farsi male ma non si sottrae.: spedisce la palla a vuoto in profondità, si fa scappare Leao e Tonali. Tentenna troppo a far ripartire l’azione. Tiene in gioco Kalulu rischiando il gol. Poi sacrifica la gamba per impedire la rete di Origi e il salvataggio vale il 6 risicato.(Dal 37’ s.t.ci mette il tacchetto per evitare il primo gol di Rebic. Non riesce a risparmiare il giallo. Spreca un gol di zucca pur ben posizionato e servito. Può e deve fare di più.il vice capitano duella con Theo Hernandez e Bennacer, fa un lavoro sporco e di sacrificio.ha qualche problema con Diaz, Tonali interrompe la sua corsa verso l’area piccola. Si fa anticipare da Messias, non intercetta le sfere di Malinovskyi. Migliora nella ripresa servendo Pasalic e strappando la palla dai piedi di Bennacer. Poi però si fa sorprendere, fuori posto, sul gol di Bennacer. Peccato, rischia anche il raddoppio di Theo Hernandez, non ha il passo.spreca la bella palla in area piccola speditagli da Malinovskyi, ma poi ricambia il favore e va meglio: al 29’ crossa dalla sinistra al centro per l’ucraino che va in gol. Sbatte su Calabria.(Dal 44’ s.t.mette pressione a Tonali in mezzo al campo, disturbandogli la visuale. Sfiora il raddoppio di testa. Manca il gol.(Dal 28’ s.t.dà tranquillità e freschezza).dopo le voci di mercato confermate dal tecnico alla vigilia, a sorpresa viene schierato titolare. Trova i varchi e sforna cross. Cambia sponda quando la marcatura di Bennacer non lascia spazi e tenta la conclusione dal limite col solito mancino. Al 29’ raccoglie l’assist di Maehle e calcia sicuro, di prima e di potenza, la palla deviata da Kalulu che finisce in rete. A quanto ora la sua valutazione? Ci riprova, invano, 10’ dopo. Ovazione all’uscita, il pubblico intona ‘Resta a Bergamo’.(Dal 28’ s.t.aiuta anche in difesa).ingabbiato già dalla mediana, non riesce a raccogliere l’assist di Hateboer, Kalulu lo distrae e lo limita. Cresce nella ripresa.entra e corre subito verso la porta avversaria, ma a vuoto).sorprende tutti schierando Malinovskyi nel tridente, ma è il più propositivo e la scelta si rivela azzeccata ben prima del gol al 29’, che vale oro, in tutti i sensi. Bene anche i cambi della ripresa.