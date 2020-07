Atalanta-Bologna 1-0



Gollini 6,5: reattivo sui corner, controlla con agio tra i guantoni il bolide di Soriano. Barrow prende la traversa ma lui c’è.



Toloi 6,5: Palacio lo atterra ma non è lui il suo uomo, è l’ex Atalanta Barrow che il brasiliano punta senza troppo successo perché il gambiano stasera va che è una meraviglia. Si porta quindi in attacco per far ripartire la squadra e dare man forte al tridente. Per due volte consecutivamente ha tra i piedi la palla del gol ma i suoi diagonali vengono respinti.



Palomino 6,5: anticipa Palacio in velocità, lo punta per tutta la gara arginandolo e togliendogli spazio. Infila in mezzo palloni importanti per il reparto offensivo. Sbaglia un controllo e chiede il cambio.



(Dal 35’ s.t. Sutalo 6: innesca una battaglia all’ultimo respiro con Orsolini, bene).



Djimsiti 6,5: in vantaggio su Soriano, guadagna preziosi calci d’angolo e aiuta Palomino a buttare fuori dall’area piccola le sfere di Palacio.



(Dal 41’ s.t. Caldara 6: mantiene palla il più possibile per non far ripartire il Bologna).



Castagne 7: è suo il primo affondo della gara, mette in mezzo per Zapata con pennellate precise e vola in vantaggio su Barrow quando il Bologna è all’attacco. Fino alla bandierina corre a mille ma spesso sbaglia l’ultimo passaggio spedendo la sfera a vuoto. Nella ripresa è costantemente all’attacco ma non inganna il portiere rossoblù. Recupera palla sulla fascia e serve Zapata, è sempre in attacco a cercare la zampata vincente.



de Roon 6,5: splendido il cross in profondità per il Papu, è più utile in attacco che sul centrocampo. Serve pennellate precise e forti al tridente allungandosi sull’out destro.



Freuler 6,5: vince l’1 contro 1 con Krejci, dà filo da torcere a Tomyasu. Bene, ferma Orsolini quando serve ma rimedia giallo.



Gosens 6,5: Tomyasu gli è addosso ma lui riesce a dribblarlo e superarlo. Ruba palla a Olsen e si butta in area piccola ma non è efficace come suo solito. Nella ripresa migliora e recupera palloni importanti in affondo.



Pasalic 6,5: cerca e trova continue verticalizzazioni e triangolazioni tra de Roon e il capitano nerazzurro. Nelle triangolazioni con Zapata però non si azzarda a calciare in porta seppur smarcato ma cerca sempre il colombiano, perdendo l’attimo.



(Dal 1’ st Muriel 7,5: entra in campo con una retina questa volta e pesca subito la sfera in area piccola beffando Tomiyasu. Ci prova da fuori. Al 17’ s.t, fa tutto giusto quello che prima non era riuscito a nessuno dei suoi: accorre in area, controlla e tira in rete per il suo diciottesimo gol, l'undicesimo dalla panca. In mancanza di Ilicic, è su di lui che mister Gasp deve fare più affidamento per la continuità).



Gomez 6: prova a indirizzare di testa la sfera in rete, ma al 16’ pt sbaglia clamorosamente a inquadrare lo specchio. Medel e Svanberg iniziano a rubargli ruba palla a ripetizione e i passaggi corti con Zapata non portano a nulla. Meno brillante, sta iniziando a pagare un po’ la stanchezza. Ci prova dalla distanza ma mira al cielo.



(Dal 21’ s.t. Malinovskyi 6: ci prova da fuori e impegna con i pugni il portiere bolognese, si spinge in area piccola per provare i suoi bolidi ma nel contatto con Mbaye non trova il rigore. Cincischia troppo perdendo l'attimo vincente per tirare in porta).



Zapata 7: affronta da solo Danilo e Tomiyasu, ma prova tiri in porta deboli e telefonati senza cercare l’appoggio di compagni meglio posizionati. I tiri profondi al capitano non trovano i varchi giusti, fatica a contenere Danilo, preferisce di gran lunga trovarsi davanti Olsen. Denswil e Krejci gli sono addosso e non riesce a liberarsene. Ma il guizzo arriva al 17’ s.t. ed è decisivo, quando vede l’accorrente Muriel e gli appoggia l’assist d’oro.



(Dal 21’ s.t. Colley 6,5: tenta subito di impensierire Skorupski con un affondo sulla sinistra. Tira in bocca al portiere del Bologna mandando in fumo un’occasionissima da gol. Più gioca più migliora la tecnica, si fa vedere anche in difesa sventando sfere insidiose. Potrebbe essere un buon prospetto per il futuro tridente nerazzurro. Peccato solo il giallo per simulazione e le scivolate in area).





All. Gasperini 6: la partita non gira fin da subito, il Bologna ha troppo spazio per palleggiare, la Dea è la stessa di Verona che fatica a concretizzare. Mihajlovic lo provoca a non finire, lui non fa finta di niente e rimedia un’espulsione. Ma in tribuna continua a farsi sentire così come la mancanza di Ilicic nelle gerarchie della squadra.