non eccezionale sul gol, sul rigore stava per arrivarci, rischia nell’entrata su Zima senza capirsi con Freuler. Non indovina nemmeno il secondo rigore.promessa mancata. Marca Pjaca ma al 4’, davanti a Sanabria, non riesce a impedire al granata di sfondare la porta. Poco reattivo anche sul raddoppio, non è il solito prodigio.fa quel che può, lotta).fa sentire la presenza a Sanabria, ma nel momento decisivo non copre Musso, rimanendo indietro sul gol. Praet gli toglie energie,: Dopo soli 3’ 30’’ perde Praet sulla sinistra e regala al Toro la costruzione del gol del vantaggio, Singo gli scappa sempre via, male.(Dal 1’ s.t.rientra per commettere il fallo da rigore su Pobega).: duella con Aina, trova il gol ma è in fuorigioco davanti a Riccici mette subito il tacchetto per far capire a Lukic che lui seguirà ogni suo mossa, il bis nerazzurro è un suo eurogol da incorniciare col solito post social: fa il doppio lavoro tra difesa e centrocampo, ma gli basta sfiorare Sanabria che il 19 cade ottenendo un rigore, pecca d’ingenuità. Più in difesa che in mediana, finisce per segnare l'autogol.(Dal 23' s.t.: entra e segna il gol che riaccende le speranze della Dea).Singo scalpita, ma anche lui non è da meno e offre diversi cioccolatini al tridente involandosi fino in areasi fa vedere dalle parti di Milinkovic-Savic, dialoga con i colombiani.trova una bella punizione).2 gol e 2 assist, i numeri di Lucho continuano a crescere, guadagna punizioni pericolose, il migliore.si vede poco nel primo tempo, ma porta via un paio di difensori dal goleador connazionale e coetaneo. Non inquadra la porta nel secondo.parte male, anzi, malissimo la gara dell’Atalanta, ma è un copione già visto in casa. Frenesia al fischio d’inizio, gol preso ingenuamente, poi sorpasso e di nuovo ingenuità. Il pareggio non basta, peccato.