travolge Darmian vicino alla linea di fondo, scelta peggiore non poteva fare, pregiudica la gara.abile a scegliere i tempi per le incursioni sulla destra, con un colpo di testa e di destro sfiora il golsventa la palla di Lautaro ma riesce a prendere due gialli in meno di mezzora).è il migliore nei contrasti aerei, ma con Thuram deve giocare palla a terra, riesce comunque a limitarlo beneil più svizzero, puntuale a strappare la palla dai piedi sul più bello a Barella, Thuram e Dimarco al momento del tiro. Peccato il giallo.: troppi palleggi e poca palla a terra).vince i duelli con Dimarco sulla destra, dialoga sovrapponendosi a Scalvini e Koopmeiners, buoni cross ai compagni.non impedisce a Lautaro di tirare in porta, e lui non fa altrettanto quando ha l'occasione).: un polmone a centrocampo, si concentra sulla coppia d’attacco per non concedergli camposi inverte con de Roon per frenare Barella e Calhanoglu, ma sull’azione del rigore lo lascia servire Darmian e poi si perde la palla che regala l’assist a Mkhitaryanmeno protagonista, ci prova solo una volta a crossare, ma la palla non viaggia in quella direzione; troppo concentrato su Dumfries, si perde Darmianil tuttocampista fatica a sorprendere i nerazzurri ospiti, però avanza sulla destra e non rimane fermo sulla trequartiha il guizzo e la voglia di segnare ma non bastano contro la muraglia arancionesi aspettava Bastoni e non De Vrij, ha difficoltà a elevarsi e calciare in rete, l’Inter non è l’Empoli, ma nella ripresa Lookman lo serve al momento giusto e può firmare la quinta rete in Serie A che riapre i giochi.: propositivo, guadagna angoli e punizioni, sale di testa, si dà a dribbling e cross e inventa l’assist per Scamacca. Immenso.impreciso, non riesce a fare passaggi ai compagni pennellati e non inzucca in porta).la prepara benissimo, l’Atalanta tiene testa alla capolista, ma soffre i cali di lucidità (scellerata la scelta di Musso) e i black-out post gol, al contrario si riprende benissimo dopo la rete di Scamacca meritando un pareggio che però non arriva per un soffio.