guantone aperto, al quarto d’ora salva la porta dal missile da fuori di Escalante. Non riesce a trattenere la palla sul cannone di Ascacibar, offrendola sul piatto d’argento a Valeri per il gol.finché è Okereke ok, ma con Dessers cominciano i guai, concede troppi falli e ripartenze. Perde palla in attacco, tocca di mano in area piccola negando il gol della vetta a Koopmeiners. Ha la possibilità di riscattarsi, solo davanti a Radu, ma spedisce la palla sul portiere.sembrava ko alla vigilia, invece è il migliore della difesa; Dessers amaro, non passa mai. Svetta di testa, su punizione, trovando la rete del vantaggio nerazzurro.gioca poco in retroguardia, sale in attacco per rompere le linee, da bravo capitano rimedia agli errori dei compagni (Okoli) arrivando al momento giusto in scivolata prima della porta. Scivolate miracolose anche nella ripresa.oltrepassa sempre Valeri, ma lo perde al momento del gol.(Dal 41’ s.t.con Pickel il lavoro è dimezzato, per cui dà man forte in attacco, trova il filtrante per Lookman in area. Perde palla in area piccola regalando ad Ascacibar, da cui nasce l’azione del pari.duella con Meité in mezzo al campo, mette in moto il suo mancino da fuori area ma Radu se lo aspetta. Segna un gol capolavoro ma trova la mano di Okoli e il Var annulla. Poi si ripete su punizione e questa volta imbecca la zucca di Demiral per il momentaneo 1-0.Sernicola gli concede il lasciapassare poche volte, anche Pickel gli soffia via il pallone in progressione. Deboli i tiri su punizione, cerca rigori mai concessi.(Dal 41’ s.t.distratto nelle prime battute. Invece che tirare in porta, andando contro al consiglio dello stadio, serve, impreciso senza trovarlo, Muriel.il suo inserimento porta freschezza, le occasioni aumentano, ma non riesce a beffare Chiriches).prova a lanciarsi nelle ripartenze, guadagna punizioni a non finire con scaltrezza. Fa divertire con i dribbling, ma trova solo l’esterno della rete. Sempre fumo, pochissimo arrosto.porta freschezza e poco altro).preferito a sorpresa a Hojlund, invece della porta trova Aiwu, bene le punizioni, al 31’ ci riprova da fuori ma prende la rete esterna.punta l'uomo, invade l'area e trova la punizione che origina il primo gol, poi annullato, di Koopmeiners, incita i tifosi).dentro Demiral, Malinovskyi e Muriel, sorprende Alvini solo nei primi 10’, poi deve cambiare strategia. I nuovi entrano solo all'11' st ma sono loro che cambiano marcia alla gara.