: viene beffato dalla deviazione di Maehle sulla conclusione di Belotti che permette al Torino di trovare il gol del pareggio. Il portiere argentino, al suo debutto in una partita ufficiale con la maglia dell’Atalanta, appare sempre molto sicuro negli interventi.buona la prestazione del difensore albanese anche se Pjaca, in più di un’occasione gli crea qualche grattacapo di troppo. Guadagna comunque la sufficienza in pagella.il cartellino giallo che riceve a inizio partita non lo condizione particolarmente, anche se è bravo Gasperini a cambiargli la posizione in campo e poi a sostituirlo nei minuti finali. La prestazione del turco è comunque sufficiente.(Dal 38’ s.t.: è tra i migliori in campo. Poco dopo la rete di Muriel è bravo a immolarsi sulla conclusione di Linetty, nel corso di tutta la partita riesce sempre a farsi trovare nel posto giusto al momento giusto.è sfortunato in occasione del gol del Torino. La sua deviazione sulla conclusione di Belotti permette al pallone di assumere una traiettoria che diventa imparabile per Musso.in mezzo al campo sembra soffrire la maggiore fisicità degli avversari ma riesce a essere decisivo nel momento giusto servendo, da terra, l’assist per il definitivo 2-1 di Piccoli.se l’Atalanta riesce ad andare a riposo sull’1-0 il merito è anche del centrocampista che riesce a respingere sulla linea di porta il colpo di testa di Bremer che era destinato a entrare. Non è lucido come al solito quando ha la palla tra i piedi.non riesce a sfondare sulla sua fascia come ha abituato da anni i tifosi nerazzurri. Si limita più che altro alla fase difensiva dove cerca di contenere le folate offensive di Singo.(Dal 38’ s.t.: segna un gol pesantissimo che permette all’Atalanta di iniziare nel migliore dei modi il proprio campionato): si accende a tratti, cercando di mettere a disposizione dei propri compagni le sue elevate doti tecniche. Anche lui, come molti suoi compagni di squadra, appare ancora lontano dalla migliore condizione fisica.(Dall’11’ s.t.partecipa anche lui all’azione del 2-1 di Piccoli)sembra ancora lontano dalla migliore condizione fisica. Il pallone che si fa soffiare da Lukic al limite dell’area, nel corso della prima frazione, è l’emblema della sua partita lontana dagli standard a cui ha abituato.(Dal 31’ s.t.sblocca il risultato con un gran gol: riceva palla sulla destra, si accentra e scaglia il pallone sotto l’incrocio dei pali. Da quel momento in poi, però, fatica a trovare gli spazi e viene ben contenuto dai difensori granata.(Dall’11’ s.t.si vede poco)la sua Atalanta non si esprime al meglio ma vince una partita difficile da “grande”, sapendo soffrire nei momenti di difficoltà, sfruttando al meglio le poche occasioni avute e credendoci fino alla fine.