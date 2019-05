Atalanta-Sassuolo: 3-1 Gollini 6,5: Berardi lo costringe a rinviare velocemente il pallone, ma a volte lo spedisce direttamente al collega Pegolo. Sul gol si fa trovare impreparato tanto quanto i compagni, ma poi è sempre attento su Boga.



(Dal 47’ s.t. Rossi: premiato da Gasperini per il costante impegno, senza voto).



Djimsiti 6,5: qualche sfera gli passa sotto le gambe, sull’azione in contropiede non è brillante, ma poi difende tutto con calma e precisione.



Palomino 6,5: pressa Berardi, bloccando la sua azione offensiva. Si ripete al 32’ p.t. aggirando l’attaccante e rubandogli palla senza falli né corner regalati. Il migliore in difesa anche nella ripresa.



Masiello 6,5: devia l’azione d’attacco di Boga con un doppio intervento al 9’ p.t. Si perde come gli altri Berardi sul gol, preso in contropiede. Il suo salvataggio al 40’ p.t. vale una rete, ma con Lirola è sempre sul filo del rasoio.



(Dal 16’ s.t. Pasalic 7,5: entra per rinvigorire un’inedita difesa a quattro, ma è la zuccata del tris, da vero professionista, che lo innalza a eroe di serata).



Castagne 6,5: nel suo primo tocco regala palla, ma poi corre come un matto per rimediare il gol del Sassuolo e cercare il pari. Non nella sua migliore partita, ma sempre in rincorsa su ogni palla.



De Roon 7: gestisce la sfera a metà campo, ma fatica a frenare Locatelli se non ricorrendo al fallo. Ha qualche difficoltà anche con Bourabia. Protagonista del dissidio con Berardi, prende il giallo ma



Freuler 6: suo il primo tiro in porta della serata, ma la sfera esce di poco e fa sussultare la curva. Sbaglia gli agganci e si trova sempre in area piccola nonostante la sua capacità al gol sia ancora tutta da dimostrare. Perde tutti i palloni in area piccola he i compagni gli passano. Negli ultimi minuti si riprende alla grande, recuperando palle impossibili e azzeccando tutti i passaggi. Il meno convincente.



Gosens 6,5: di cattiverai si riprende la palla e corre sulla fascia. Calcia dalla sinistra per tentare il tutto per tutto sul foto-finish del primo tempo. Corre come un matto senza trovare troppe soddisfazioni, ma nel secondo tempo si fa onorare arretrato in difesa.



Gomez 8: al 2’ p.t. si porta in area piccola ma non ha compagni a supportarlo e la sua volata si spegne sul più bello. Spesso a terra, calcia bene angoli e punizioni. Merita il gol quel rasoterra al 44’ p.t. che sfiora il secondo palo e infatti il gol del sorpasso arriva: raccoglie la deviazione di Pegolo e insacca con un mezzo scavetto. Ma non è serata per fermarsi e il Papu serve l’assist d’oro per la testa dura di Pasalic. Immenso.



(Dal 46’ s.t. Mancini: sv).



Ilicic 8: i suoi tocchi incantano il Mapei, intuisce in un lampo la posizione di Gosens e Castagne a cui serve palloni su misura. Si inserisce abilmente trovando varchi impensabili. Al 9’ p.t. ci prova direttamente lui a tirare in porta, ma Pegolo c’è. Arriva tardi al 25’ p.t. nell’azione migliore dell’Atalanta per trovare il gol del pari. Ingrana la marcia nella ripresa cerca il gol che Pegolo gli nega di un nulla ma, con la complicità del Papu, la palla entra comunque. Il migliore, sempre.



Zapata 6: è suo il calcio d’inizio, in ritardo nelle prime azioni in attacco; al 13’ p.t. vola in rincorsa in area piccola e individua il varco giusto per Ilicic, che ottiene il corner. Sbaglia gli agganci con ogni pallone sul più bello e anche quello del ventitreesimo gol di mento. Inchiodato all’area piccola, perde i palloni che i compagni gli spediscono con posta prioritaria.





All. Gasperini 8: la gara inizia male, anzi, malissimo, con il Sassuolo che non ha la minima intenzione di regalare niente, ma la grinta che trasmette alla squadra nello spogliatoio e i cambi con la difesa a quattro nel secondo tempo sono azzeccati e mettono in cassaforte il risultato.