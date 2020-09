Lazio-Atalanta 1-4: tutte le volte che è stato chiamato in causa ha risposto presente. Può poco sul gol di Caicedo.: impeccabile, come il resto dei suoi compagni nella retroguardia bergamasca.: l’argentino è il migliore della difesa di Gasperini. Lotta tutta la partita con Caicedo e in due casi, non contento, si traveste da portiere, salvando nel primo tempo su Immobile e nel secondo proprio su Caicedo.: sostanzialmente bene anche il difensore albanese, anche se il giallo rimediato nel primo tempo costringe Gasperini a toglierlo all’intervallo. (Al 45’: l’ex Genoa si fa trovare pronto appena chiamato in causa).: l’olandese è ormai una delle certezze di Gasperini. Assist (o quasi) per Gosens e poi gol con un gran tiro di destro al volo per lo 0-2.: l’ex Milan è il “peggiore” dei suoi. Fa semplicemente il compitino sbagliando anche alcuni tempi di gioco. (Al 56’: il mediano olandese entra e mette ordine).: solita partita instancabile del centrocampista svizzero. Non molla di un centimetro, neanche sull’1-4.: se Hateboer è una sentenza a destra, lui lo è a sinistra. L’esterno tedesco prima sblocca il match trovato fortunosamente da una spizzata di Radu e poi serve appunto Hateboer con un cross al bacio. (Al 90’).: solita buona partita del trequartista ucraino, anche se oggi ha dato molto anche sul piano della sostanza e leggermente meno tecnicamente.: all’Olimpico dalle 20:45 va in scena il Papu show. Altra grandissima partita di Gomez che schianta la Lazio con una doppietta. Prima segna di destro a incrociare (rasoterra), poi di sinistro, stessa traiettoria, ma con un tiro alto che batte ancora Strakosha. (82’: in 8’ più altri 3’ di recupero l’ex Samp e Fiorentina rischia il gol con un destro a giro).: stasera il bomber colombiano fa il lavoro sporco. Si porta via la difesa biancoceleste per lasciare spazio a Malinovskyi e soprattutto a Gomez. (82’: il nuovo acquisto olandese non ruba l’occhio, ma meno della sufficienza non può prendere).: altra vittoria in campionato contro Inzaghi. Stasera al Gasp va tutto secondo i piani. Non perde contro la Lazio da gennaio 2017. La sua Atalanta a tutti gli effetti punta allo scudetto.