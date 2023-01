Sportiello 5,5: incerto sul tiro di Ampadu, lo salva il Var

Toloi 5,5: un po’ compassato, troppo.

Palomino 6: ingaggia una furente lotta con Nzola. Gyasi nel primo tempo lo stoppa in ripiegamento.

Scalvini 5,5: fa fatica (37’ st Malinovski 6: pochi minuti per un paio di giocate che mettono apprensione alla retroguardia ligure)

Maehle 5: difende male e attacca peggio. (12’ st Zappacosta 5,5: entra e si fa ammonire. Poi non si vede mai)

De Roon 6: fa legna col giusto piglio.

Ederson 5,5: poca concretezza. (12’ st Pasalic 6,5: sempre lui a castigare i liguri)

Ruggeri 5,5: gira a vuoto .

Koopmeiners 6: si vede pochissimo ma ha il pregio di mettere dentro un pallone insidioso che vale il pari

Lookman 5,5: la gamba è quella buona ma la testa no. (12’ st Muriel 6: un paio di incursioni che avrebbero potuto essere determinanti)

Zapata 5,5: prova a tenere il campo per altri dieci minuti dopo lo scontro con Zoet, non pervenuto. (28’ Hojlund 7,5: palla lunga a Hojlund che ci pensa lui. Ed infatti ha cambiato le sorti del match )

All. Gasperini 6: la squadra gioca ma con poco costrutto. Oltre a Pasalic lo salva l'infortunio di Zapata