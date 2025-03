Atalanta, le pagelle di CM: Retegui a secco, Ederson lascia la Dea in 10

Getty Images

dopo i 5 clean sheet di fila, rimane attento ai tiri velenosi di Thuram e Dumfries, regala un angolo e un fallo laterale e nella ripresa si fa beffare sui due gol.attento e protettivo, va a cercare Mkhitaryan abbassandosi ma si sente l'assenza della sua spinta in profondità.male, entra per cercare il pari ma tutti i tiri sono telefonati, cerca un rigore).quando si perde Thuram è sempre un rischio per l’Atalanta, lui cerca di limitare le disattenzioni ma nons empre ci riesce.perfetto in ogni intervento nel primo tempo, recupera palla su Lautaro innervosendolo, sventa tutto. Qualche colpa però sul gol da corner di Carlos Augusto, perde energia nella ripresa.

ammonito per un fallo su Dumfries, ha qualche difficoltà a mettere insieme un cross.fa meglio del collega, ma non basta).: duella con Barella, ma a volte lo lascia troppo solo, poi ci prova da fuori ma senza convinzione. Ingenuo, si fa espellere per proteste lasciando la sua squadra in dieci nel momento più importante per provare a pareggiare i conti.: abile a servire Pasalic davanti alla porta, perde troppe palle in mediana nella ripresa, che danno il la alle ripartenze ospiti.quando corre più veloce di Dumfries regala spazio ai compagni, ma il numero 2 lo beffa troppe volte.

il Gasp lo sceglie per la sua esperienza di trequartista ma anche per la duttilità di falso nove e infatti la prima vera occasione bergamasca è sul suo colpo di testa, parato da Sommer. Parte basso per sorprendere ma non si vede più.entra per ribaltare la gara ma non ci si accorge quasi della sua presenza in area).il capocannoniere del campionato non riesce sempre a intuire in tempo le idee di Lookman. Appare spento.: perde la palla nel momento più importante, quello del tiro verso la porta).

: il nigeriano traina le ripartenze dei padroni di casa, ma sul più bello calcia male o non si intende con Retegui.prova a ricostruire, ma è solo).sceglie lo schieramento meno offensivo, col trequartista, e la sua Atalanta parte come un diesel, pronta ad affondare al momento giusto ma nella ripresa gli episodi la condannano e per la sua espulsione non potrà essree sulla panchina del Franchi.