ROMA-ATALANTA 3-3

GOLLINI 6: Può solo guardare il tacco di Pastore, nei primi 45’ è impegnato meno del previsto da una Roma sin troppo timida. Bravo due volte su Under, attento su un tiro centrale di Dzeko, prova a reagire sul tiro centrale di Florenzi ma il voltaggio è troppo alto. Provvidenziale su Schick.



PALOMINO 5,5: Under gli sguscia via come un tonno a pinne gialle, così fa un passo indietro cercando di far valere il fisico contro Dzeko. Stremato, ma non umiliato.



DIMITSI 5,5: Rimane incantato di fronte al tacco di Pastore, poi si incolla su Dzeko e non lo lascia più andare via. Almeno per un’ora, perché appena allenta la presa arriva il gol di Florenzi.



CASTAGNE 6,5: La gioia di un gol all’Olimpico alimenta l’intraprendenza del terzino belga che prova spesso a infilarsi nel mare alto della difesa romanista. Gasp lo richiama all’ordine, ma si perde pure Manolas sul 3-3. Si rifà nel finale su Kluivert impedendo una rimonta clamorosa.



PESSINA 6,5: Altro futuro azzurro, altra scoperta destinata a non fallire. Classe ’97, ma la differenza con l’ex Cristante si nota appena. Almeno stasera. (5’st Hateboer 5: con la testa già a Copenaghen?)



VALZANIA 6: Quattro anni dopo l’esordio col Cesena ritrova la serie A quasi a sorpresa. L’emozione è tante, gli errori pure all’inizio. Poi si riprende e tutto sommato porta a casa la pagnotta. (8’st De Roon 5,5: più esperienza in un momento di sofferenza, ma non si nota)





MANCINI 7 :Un altro diamante di casa Atalanta tutto da coccolare. Partita a testa alta, senza timore e con la giusta pazienza. Esce solo per questioni tattiche. (18’st Toloi 5,5: un ex per arginare la voglia di rimonta romanista. Non ci riesce)



RIGONI 8: Un esordio così bello non lo immaginava nemmeno lui. L’acquisto last minute fa felice Gasperini e permette all’Atalanta di rimontare lo 0-1 iniziale. C’è esperienza, tecnica e carisma nell’ex Zenit che firma una doppietta e ne sfiora almeno altri due.



ADNAN 5,5: Anche lui alla ricerca di identità, ma gli capita l’avversario più ostico. Ovvero Under. Viene travolto quando pure Florenzi sposta i carro armati dalla sua parte.



PASALIC 7: Il talento ce l’ha sempre avuto, ora a Bergamo sembra aver trovato pure il giusto quadro tattico. Mette in scacco la difesa giallorossa e si candida a una stagione da protagonista.



ZAPATA 7,5: Una bestia nera all’Olimpico che lo scorso anno violò con la Sampdoria. Stavolta non entra nello score dei marcatori ma tira su il gruppo e spacca il palo favorendo il tap in di Castagne. Poi si invola favorendo il raddoppio. Sembra pure dimagrito. Che Duvan!



GASPERINI 6,5: Coraggioso nell’escludere 10 titolari, bravo nel credere nei tanti giovani di un’Atalanta che cambia gli uomini ma non la sua identità. Il troppo però stroppia, e forse Gomez nella ripresa poteva dare fiato al reparto offensivo. Punto comunque importante.