Atalanta-Lazio, le pagelle di CM:De Ketelaere, non ci sono più aggettivi! Immobile quasi la riapre

ATALANTA



Carnesecchi 6: subito pronto dopo soli 30 secondi, non riesce a parare solo il rigore.



Scalvini 7,5: il colpo di testa è lieve, ma gli affondi di tacco no e Felipe Anderson deve evitare il gol. Fornisce l’assist e si prende il rigore, ancora meglio in attacco che in difesa.



Djimsiti 6,5: imposta con saggezza mista ad astuzia le ripartenze, senza fretta, dopo che i biancocelesti hanno perso la palla



Kolasinac 7: ben contiene Castellanos per tutta la gara, senza stancarsi mai



Holm 6: Felipe Anderson lo scarta con facilità fin dai primi secondi, nella pausa del gol di Pasalic Gasp gli dà le istruzioni giuste



de Roon 6,5: più arretrato del brasiliano, aiuta in fase difensiva riprendendo la palla da Rovella



Ederson 7: porta via la palla dai piedi di Luis Alberto e attacca lo spazio



Ruggeri 6,5: un francobollo su Isaksen, prova di sacrificio



Pasalic 7: grande lavoro nel recupero palla, giallo generoso per il suo intervento su Castellanos, sfiora il gol e poi lo realizza dopo un bello stop; è il terzo in Serie A e anche lui concorre per una maglia



De Ketelaere 8: dribbla Lazzari con agio, calcia freddo dal dischetto e chiude i giochi con grinta, carattere e senso del gol, immarcabile su tutti i fronti. Capocannoniere nerazzurro con 9 reti stagionali.



Miranchuk 6,5: Romagnoli è sempre girato verso di lui ma non riesce a prenderlo; conquista angoli.



All. Gasperini 6: lascia in panca Scamacca ed è la mossa giusta per sorprendere Sarri, ora è al 4° posto Champions in solitaria.



Hateboer 6: dà freschezza nel recpero



Muriel 6: un paio di sbavature ma il piede c'è



Mendicino: sv



Toloi: sv



Scamacca 6: ci prova anche lui, si ricava spazio





LAZIO



Provedel 5,5: Gila e Romagnoli non lo aiutano a impedire a Pasalic di vedere lo specchio, ma poi non arriva su nessuna intuizione nerazzurra



Lazzari 5: De Ketelaere lo supera con troppa facilità



Romagnoli 5: colpevole sul gol di Pasalic, non si riprende più



Gila 5: non riesce a contenere il tridente offensivo, prova un po' con tutti con scarsi risultati



Marusic 5: duella con Miranchuk e ne esce sconfitto, poi regala anche il rigore



Guendouzi 6: padroneggia il centrocampo e innesca buone ripartenze



Rovella 5: si arrovella per contenere De Ketelaere ma non ci riesce



Luis Alberto 5,5: punizione di poco alta, meglio l’asse con Felipe Anderson che però non è concreto



Isaksen 6: prova a superare Ruggeri e Djimsiti in un paio di occasioni ma i tiri non sono precisi



Castellanos 5: Kolasinac e Pasalic lo contengono da una parte all’altra dell’area



Felipe Anderson 6: parte arretrato per sbucare in attacco all’ultimo passaggio e così beffa Holm. Costretto a salvare sulla linea il guizzo di Scalvini.



All. Sarri 5: lascia in panca Immobile e alla fine si rivela il suo più grande errore.



Casale 5: non migliora la fase di contenimento



Vecino 5: troppi errori



Pedro 5: scompare dopo poco essere entrato



Immobile 6,5: in pochi minuti entra e segna, poi sfiora il bis. Fosse stato in campo dal 1'...