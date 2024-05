Atalanta, le pagelle di CM: Scamacca da Nazionale, Lookman è da record!

reattivo sugli unici tiri in porta di Ilic e Tameze.una parata che vale un gol per il terzo portiere, su Ilic salva il clean-sheet).sa bene come fermare il suo amico Zapata, è un duello d’altri tempimarca stretto Pellegri, quasi relegato in medianafa il suo).Ricci non mostra gli aculei davanti a lui che torna a vestire, bene, i panni del difensoretiri impacciati e deboli dal limite dell’area: la sua spinta si nota sempre)

da centrocampista si vede menoaiuta la difesa a fermare il granitico Zapata, poi si avventa in attacco come è nel suo DNA per mettere in difficoltà Gemello e innescare il raddoppio. Un jolly fondamentale, anche da rigorista.la sua duttilità è oro con la squalifica di Hateboer e per far rifiatare un po’ Ruggeriscalda il suo mancino al 24’ pt su passaggio di Scamacca e solo due minuti dopo ricambia il favore mandando in gol l’azzurro. È suo anche il bel filtrante a Pasalic che vale il gol di Lookman. Instancabile.

: filtranti pazzeschi, altro che riserva).: perfetto assistman per il compagno belga, che serve alla perfezione. Richiama Holm quando non gli passa il pallone.si fa vedere in area ma manca un paio di agganci).ha ancora tanti dribbling da sfoggiare, mette a terra la difesa granata e si avventa sulla palla che Gemello non trattiene per segnare il suo decimo gol in campionato. Sedici in stagione: record in carriera.non concede nulla al suo allievo Juric, anzi, sposta alcune pedine d’attacco a gara in corso e riprende chi sbaglia, “migliorare” è il suo unico obiettivo e sa che qui a Bergamo ha le basi giuste per poterlo fare già tra tre mesi. Rivendicato il 3-0 subìto all’andata.