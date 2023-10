Empoli-Atalanta 0-3



Musso 6: di fatto non è mai seriamente impegnato.



Scalvini 6: attento e sempre ben posizionato.



(Dal 1’ st Toloi 6: non ha grattacapi nella ripresa).



Djimsiti 6: non concede niente agli attaccanti azzurri.



Kolasinac: 6,5 attento in marcatura, bravo anche nel far ripartire velocemente l’azione.



Hateboer 6,5: non giocava titolare da mesi, ma nessuno se ne accorge. Accompagna con grande continuità l’azione e dietro è una sicurezza.



De Roon 6,5: chiude ogni linea di passaggio, libera Scamacca in area per il 3-0.



Ederson 6: è il regista della squadra, ogni pallone a centrocampo transita dai suoi piedi.



Ruggeri 6: non ha difficoltà nel gestire Ebuhei.



(Dal 42’ st Bakker sv).



Koopmeiners 7: danza tra le linee azzurre, creando sempre qualche problema alla difesa. Segna, di potenza, il gol che mette in ghiaccio il match alla mezzora.



(Dal 20’ Pasalic 6: entra per far respirare Koopmeiners).



Lookman 6: si muove molto lungo tutto il fronte offensivo, poco preciso al tiro.



(Dal 31’ st Muriel 6: qualche sgasata, ma non fa a tempo ad accendersi).



Scamacca 8: dominatore assoluto della gara. Due gol, un altro annullato, un palo e una traversa. Un incubo per gli azzurri, di buon auspicio per l’azzurro.



(Dal 20’ st De Ketelaere 6: non ha occasioni per mettersi in mostra).





All. Gasperini 7: vittoria senza se e senza ma, la sua Dea è una squadra matura, che sa quando accelerare e quando gestire. Seria pretendente per il piazzamento Champions.