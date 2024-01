Atalanta, le pagelle di CM: sinfonia De Ketelaere, Koopmeiners cecchino!

Marina Belotti

Atalanta-Frosinone 5-0



Carnesecchi 6,5: non impegnato nel primo tempo, solo uno spavento a inizio ripresa quando un retropassaggio di Ruggeri lo costringe all'uscita dai pali. Attento su Cheddira.



Scalvini 6,5: autoritario, la gara gli consente qualche capatina a metà campo



Djimsiti 6: poco impegnato dagli attaccanti avversari



Kolašinac 6,5: se il Frosinone esce la testa, ci pensa lui a far cambiare idea alle punte ciociare.



(9' st Hien 6: minutaggio anche per lui)



Holm 6,5: il rigore che cambia la partita nasce da una sua spinta sulla fascia, in crescita esponenziale. E festeggia anche con una gloria personale.



de Roon 6,5: solita diga, fa anche l'assist per il terzo gol.



Ederson 7,5: sempre più protagonista stagionale, ancora in rete. Incursioni e sostanza, presente ovunque.



(36' st Pasalic 6,5: entra e serve una grande palla a Zappacosta per il poker. Non trova il gol solo per colpa di Turati)



Ruggeri 5,5: anche stasera qualche sbavatura, ma il raddoppio è propiziato da una sua palla messa in mezzo, deviata.



(9' st Zappacosta 6,5: marca il fresco Gelli, ci riesce. E segna pure un gol)



Koopmeiners 6,5: cecchino infallibile dagli undici metri, anche contro il Frosinone.



De Ketelaere 7: ormai sta scacciando i fantasmi, sempre più tranquillo della giocata. Gol capolavoro.



(17' st Miranchuk 6,5: la visione di gioco è illuminante, tenta di mettere i compagni nelle condizioni di dilagare)



Scamacca 6: Turati gli nega il gol, dopo un gran colpo di testa. Si innervosisce un po'.



(17' st Muriel 6: subentra col piglio giusto, presentandosi con un tunnel)



All. Gasperini 7: ad un punto dal quarto posto, l'Atalanta cresce settimana dopo settimana. C'è di che essere soddisfatti.