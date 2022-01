Atalanta-Venezia 2-0



Musso 5,5: nessuna difficoltà sui tiri di Okereke, Scalvini lo aiuta sulla bella intuizione diretta in rete di Kiyine. Sbaglia un controllo su retropassaggio di Pezzella rischiando di regalare il gol dei supplementari.



Scalvini 6: prima assoluta da titolare, si fa vedere con la zucca sugli angoli e poi slava la porta dal piattone di Kiyine, di testa sventa altre sfere.



(Dal 21’ s.t. de Roon 6: fa il suo dovere, servirà di più domenica con l'Inter).



Demiral 6: fa quel che deve fare con Okereke, si sacrifica e non toglie il piede quando serve.



Palomino 6: francobolla Johnsen e, quando il biondino scappa, è lesto a recuperare palla



Hateboer 6,5: duella con Kiyine e concretizza il feeling con Pessina con diversi buoni passaggi, crossa dalla bandierina conquistando diversi corner. Sfiora il gol con un siluro



Koopmeiners 6,5: praticamente tutte le sfere dell’attacco passano dai suoi piedi, il suo tiro di destro viene respinto dalla difesa, peccato, gli manca solo il gol.



Freuler 6: salta Svoboda e confezione l’assist per il gol che apre le danze, poi spreca scagliando addosso a Lezzerini.



Pezzella 6,5: ha conquistato la fiducia del Gasp con i suoi cross, che per poco non si trasformano in gol. Si spinge fino alla bandierina per ‘assistere’ i compagni e centra in pieno il palo, osannato dalla Curva.



(Dal 28’ s.t. Maehle 7: entra e segna il gol che chiude il match, ormai si è sbloccato).



Pessina 6,5: il suo destro si infrange sui guantoni di Lezzerini, lascia indietro capitan Molinaro e serve buone sfere in profondità



Miranchuk 6,5: con i bagagli fatti ma sempre più fondamentale, devono ricorrere al fallo per fermarlo. Parte dai suoi piedi l’azione per il gol di Muriel, ma non coglie mai l’attimo per tirare.



Muriel 7,5: al 13’ sblocca la gara raccogliendo con facilità (controllo di petto) il passaggio di Freuler. Sbaglia il controllo in area, bene nelle punizioni e negli angoli.



(Dal 28’ s.t. Pasalic 6,5: dà un po' di freschezza).



All. Gasperini 7: manda in campo quelli disponibili, fa i cambi al momento giusto, ma alla sua Dea manca qualche gol contro questo Venezia e soffre troppo in certi momenti.