para tutto sotto la Curva, non troppo impegnato, anticipa comunque Sansone.una roccia il capitano, il torcicollo è un lontano ricordo, presente ovunque, tiene a bada Sansonela classe non è acqua, lui è la terra che solleva per fermare Orsolini: uno dei migliori in campo anche stasera, lotta e si prende una zuccata ma resta lucido e attento su Arnautovic, peccato il giallo.: sfreccia sulla destra, vince i duelli con Hickey, Zappacosta dovrà sudare.(Dal 41' st Zappacosta: sv).le doti da centrocampista ce le ha, svetta su Dominguez, Gasp ha ragione, ma quando si spinge più in là perde la sfera e commette fallo.(Dal 29’ s.t.quanto era mancato a Torino, stasera non ce ne è per nessuno in area, Kingsley è ubriacato dai suoi recuperi.quanto si può correre in 90’? Più di lui è difficile, scarta De Silvestri e cerca il gol dalla fascia a più riprese, riceve un giallo dopo che Medel lo innervosisce ma si carica per fare bene anche in difesa. Scaraventa bombe vicino alla porta ma non prende la mira.la trequarti è il suo regno, si fa beffe di Kingsley e al 5’ sfiora già il gol dal limite come gli chiede il Gasp, ma la punizione si infrange sul muro rossoblù. Trova varchi per Gosens ma il gol non arriva. Propositivo.(Dal 20’ s.t.: non incide come dovrebbe sulla trequarti).col sinistro sfiora il gol e guadagna punizioni fondamentali ma quando sbaglia si arrabbia e perde lucidità. Davanti alla rete spazza al cielo.(Dal 42' st).mette a dura prova Medel, lo scarta dopo pochi minuti, poi si ripete con De Silvestri e Kingsley, il suo dovere è inventare e segnare, questa volta non ci riesce.(Dal 29’ st: tenta di ripetersi come a Torino ma non gli riesce)rispolvera la vecchia Atalanta e la manda in campo col suo 3-4-2-1 ma si sente troppo la mancanza di Zapata.