Napoli-Atalanta 2-0Atalanta:: risponde a Politano in un paio di occasioni, poi è costretto a piegarsi allo strapotere di Kvara.: Kvaratskhelia lo fa letteralmente impazzire a suon di sterzate (44' s.t.).: una perdita importante per Gaseprini dato che è riuscito a limitare abbastanza la profondità e il gioco di Osimhen (44' p.t.: all'andata gli andò male, vide sbucare Osimhen ovunque e al ritorno non è migliorata la situazione).: spende il giallo dopo mezz'ora atterrando Politano. Soffre gli avversari dalle sue parti.: si dedica specialmente alla fase difensiva per provare a raddoppiare su Kvaratskhelia. Lo rallenta ma non può fermarlo (23' s.t.: rispetto a Maehle si fa vedere di più lì davanti).: palleggia con tranquillità in mezzo al campo senza andare in affanno.: perde un pallone sanguinoso a centrocampo che genera la ripartenza di Osimhen per il gol di Kvaratskhelia.: prestazione positiva nella doppia fase. Però vanno troppo forte Di Lorenzo e Politano per permettergli di emergere.: fuori dal gioco, non entra mai in partita (23' s.t.: non riesce a dare alcuna scossa).: osservato speciale di questa sfida, si muove tanto per non dare punti di riferimento alla difesa del Napoli. Alla fine, però, Kim lo ingabbia senza farlo entrare concretamente nel gioco (1' s.t.: pochissimi palloni dalle sue parti, ma è anche lui a non riuscire a venir fuori dalla morsa azzurra).: bello il duello tutto fisico con Rrahmani, cerca di mettere palla a terra per sfruttare la differenza di passo a suo favore. È il più attivo dell'Atalanta e fa reparto da solo. Il problema è che di fronte i due centrali napoletani sono giganteschi.: particolare la scelta di rinunciare a velocisti come Lookman e Boga per quasi tutta la gara. Cerca di non prenderle e alla fine però esce con un pugno di mosche dal Maradona.