Atalanta - Frosinone 4-0



Gollini 6,5: attento sui tiri dalla sinistra di Hallfredsson, li respinge tutti con sicurezza. Accompagna con lo sguardo le punizioni di Ciano, sempre attento e scattante. Pronto a fare il titolare a tempo indeterminato.



Toloi 7: il vice-capitano per il capitano, è ottimo l’assist del brasiliano per il compagno argentino che sblocca la gara. Alla prima mezzora di gioco si libera in area piccola e può mirare la porta ma sceglie ancora il capitano e il gol rimane nell’aria.



Djimsiti 6,5: non spazza via la sfera d’istinto, ma la stoppa e la fa ripartire con molta calma, senza perderla e svolge un ottimo lavoro di contenimento su Zampano.



Masiello 6,5: all’11’ si fa prendere in contropiede da Ciano e rischia di mandare sotto la squadra. Il suo tocco di tacco protegge Gollini dall’incursione di Hallfredsson.



Hateboer 7: impreciso nei primi passaggi, si riprende e impensierisce Krajnic che lo deve rincorrere non poco. Ispirato, arretra a difendere e segna il suo gol numero due sotto la Nord e si attesta ennesimo marcatore di questa Atalanta avanti tutta.



de Roon 6: non trattiene le sfere passate dai compagni e commette qualche imprecisione, poi si spinge nell’area di rigore e i suoi 1-2 con Pasalic risollevano la sua prestazione.



Freuler 6: partecipa spesso alle azioni con un lavoro sporco tra le linee, ma è uno dei più timidi del primo tempo, nella ripresa è un corpo a corpo ad armi pari con Chibsah.



Gosens 6,5: salva la rete dopo il palo interno di Ciano, spazzandola via, e al 19’ pt mette al lavoro Sportiello lanciando una bomba ravvicinata. Si ripete a 10’ dal break. Sempre pericoloso.



Dal 30’ st Castagne 6,5: subentra nel finale ma dà una forte spinta alla squadra sulla sinistra, invadendo l’area piccola per cercare l’assist.



Pasalic 6,5: cerca subito il passaggio a Barrow in area piccola, come richiesto dal mister ma poi ci aggiunge il suo mancino e spaventa Sportiello. Con l’andare del match cala anche il suo rendimento fino al 17’ st, quando raccoglie l’invito al gol del Papu e gli dedica la rete.



Dal 36’ st Pessina 6: buona la prima in massima serie per il giovane talento del vivaio orobico.



Gomez 7,5: i suoi scatti in avanti spaventano subito la difesa del Frosinone, che però gli rubano fin troppo facilmente la sfera dai piedi. Stop di destro e tiro di sinistro e il capitano nerazzurro regala una perla e la vittoria a Bergamo. Magnifico il cross sulla trequarti che vale l’assist il bis di Hateboer e il tris di Pasalic: il solito capitano, che non è contento se non segna, come dimostrato al 47' st. La sua rete a bomba vale il prezzo del biglietto.



Barrow 5,5: pecca subito di egoismo provando a infilarla dal lato destro invece di passarla ai compagni e a fine primo tempo manca di un soffio due palle-gol davanti a Sportiello. Non è da lui. Si riprende al 7’ st, dribblando due avversari e sparando vicino al palo, ma il Gasp lo cambia.



Dal 10’ st Zapata 6: subito dentro, subito davanti a Sportiello e se il gol non arriva è solo questione di cm.



All. Gasperini 6: il mister gioisce subito per l’intuizione tra vice e capitano, ma si mangia troppe volte le mani per le sfere sprecate da Barrow, scelto come titolare al posto di Zapata, e Gosens. Il suo pupillo Papu gli regala la prima partenza in discesa in terra orobica.