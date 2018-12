: entrambi i tiri di Duncan sono deviati, e se il primo è di difficile lettura, il secondo è impossibile pararlo.: in versione assist-man sul primo gol di Ilicic, commette dietro qualche errore.: nel primo tempo Matri qualche volta gli scappa, ma per fortuna della Dea il bomber neroverde non è in giornata. Nella ripresa regala un assist a Mancini con una sponda, ma devia anche in rete il tiro di Duncan.: quarto gol in serie A per un giovane che ormai è una sentenza nelle aree di rigore degli avversari.(dal 35' st: controlla Di Francesco con le buone e con le cattive. Senza andare mai in affanno.: dirige il centrocampo ottimamente nel primo tempo, ma lo perde un po' nella ripresa, quando il Sassuolo cambia marcia nella fase centrale della partita. Si riassesta nel finale.: gol mangiato al 24' del primo tempo, sugli sviluppi di un corner. Poi è sempre bravo e puntuale però, come nei minuti di recupero quando lancia Ilicic per il 2-6 finale.: buona prova per lui, che disintegra Berardi e Lirola con la sua capacità di corsa lungo la fascia sinistra bergamasca.: due assist, un bel gol e una traversa. Il Papu non delude e si porta a spasso come vuole i neroverdi. Monumentale(dal 44' st: al 13' si trova solo davanti a Consigli e spreca tutto calciando a lato, sui cartelloni. Fa l'assist per Gomez sul secondo gol, ma anche nella ripresa non segna quando potrebbe e dovrebbe.(dal 18' st: entra dalla panchina e segna una tripletta. Un fenomeno): segna il suo decimo gol in campionato al 19', sfruttando di testa una punizione ben calciata da Gomez. Prima dell'intervallo potrebbe pure raddoppiare, ma Consigli gli dice di no e devia in angolo. Nella ripresa si mangia un altro gol di testa.All.: si mette in tasca un Sassuolo in evidente difficoltà, specie nel primo tempo. La scelta di schierare Barrow premia, e Pasalic al di là del gol sbagliato dimostra di poterci stare tranquillamente. Quando poi mette in campo Ilicic nel momento più delicato del match, cala l'asso.