in pensione fino al 44’, quando si fa beffare dai due metri dopo un rimpallo fortunoso di Caputo. Puntava al clean-sheetil capitano, diffidato, è attento a non incappare nel giallo e a tenere lontano Caputoregala poche palle agli avversari, puntuale in chiusura su contropiede nemicotanto in difesa di piede quanto in attacco di testa, dà sempre il suo contributo(Dal 31’ s.t.: sfiora il tris, peccato).meraviglioso nei primi 43’, crossa che è un piacere dalla destra, sembra tornato quello dell’Olimpico, ma al 44’ perde la marcatura su Akpa Akpro.: un guerriero, recupera tutti i palloni dai piedi di Baldanzi, innesca le ripartenze, grande lavoro di copertura. Nella ripresa pareggia i conti con la giusta cattiveriacon Fazzini e Satriano si perde un po’, ma sul più bello si riprende. Ha margini di miglioramento.come Zappacosta, gioca i primi 43’ d’oro, vince i duelli con Ebuehi ma sul gol è prevedibile nell’anticipo e sfortunato. Nella ripresa si riscuote servendo l’assist a de Roon.la porta oìnon la vede proprio, ha tante occasioni di testa, tutte in fumo.: non riesce a risultare decisivo, nemmeno nei corner: quando entra porta la freschezza che serviva)conquista angoli ma l’ultimo passaggio va sempre in fumo: dal 19 febbraio, dopo 3 gare a secco, arriva la rete più importante, quella che porta l'Atalanta a -3 dalla Champions per una notte.sceglie l’attacco dei veterani, sembra che non riesca a guarire dal mal di gol invece i cambi si rivelano azzeccati.