torna tra i pali dopo la brutta prova contro il Cagliari e rischia qualche rinvio troppo ravvicinato alle punte granata; coraggioso nelle uscite dai pali ma messo in difficoltà da un pallone spiovente.buona la sua marcatura nelle retrovie, anticipa ogni movimento di Aina; pecca di lentezza e rischia qualcosa in area piccola ma nella ripresa quasi segna di testa.capisce subito che l’uomo da fermare è il bergamasco Belotti e i suoi tacchetti arancioni arrivano prima di quelli granata; la stessa cosa la fa su Parigini. Fondamentale, ma in area piccola deve imparare a passarla senza tirare in porta. Trova il giallo a inizio ripresa, ma è uno dei migliori.sempre una certezza nelle retrovie, al 23’ p.t. si inventa cannoniere e spara in curva una palla che era meglio passare a qualche compagno.marca stretto Parigini e corre a più non posso, cercando di infastidire Sirigu persino spingendosi sulla linea di porta.non riesce ancora a brillare come nella passata stagione, ma il suo lavoro di chiusura su Parigini si rivela sempre più incisivo. Anticipa Meite su ripartenza e nella ripresa aumenta il lavoro sporco, ma si perde troppo spesso Izzo. Ancora non ci siamo.(Dal 26’ s.t.sv).ancora in campo con la grinta dell’ultimo mese, intuisce tutte le traiettorie dell’ex Baselli e dà il la al contropiede di Zapata, qualche volta si perde Aina.prezioso il suo contributo dalla mediana, ma non va oltre la sufficienza.Nella ripresa non controlla la palla e la regala a Sirigu.: al 9’ p.t. si mangia la seconda palla gol della Dea, da buona posizione di tiro dalla destra; è sempre lesto a inserirsi e scavare in profondità. Non intercetta la sfera di Zapata sulla linea di porta e perde palloni preziosi. Alla fine Gasp lo manda in panca.(Dal 17’ s.t.non è ancora lo sloveno contro il Dortmund, ovviamente, e i suoi ultimi malanni lo giustificano ma il novello Djidji non dovrebbe essere così tanto un problema per lui. Troppo affaticato, perde praticamente ogni palla).la prima palla gol è la sua, su azione individuale, e sfiora la rete. Sui calci d’angolo mostra però il peggio di sè. Si fa perdonare con le punizioni, peccato le intercetti il difensore Palomino.subito nel mirino degli avversari che cercano di atterralo e fermarlo in ogni modo. La marcatura di Izzo non lo fa respirare e telefona troppe volte al portiere. Perde il pallone in contropiede. Sfianca Nkoulou e lotta contro i mulini a vento. Fin troppo perfetta la sua zuccata centrale al 5’ p.t’, peccato.(Dal 39’ s.t.: entra a sorpresa ma si fa ammonire).già alla prima palla sbagliata dal capitano, urla e strepita al suo indirizzo ma anche contro quello di Rigoni dopo un colpo di tacco azzardato. A un certo punto ci rinuncia e lascia il trono e le indicazioni a Gritti.