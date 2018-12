sul gol è tradito dal collega 19, sulla traversa bianconera dimostra di essere sul pezzo e sulla giusta scia. Continua a serrare tra i guantoni le (poche) palle-gol nemiche. Salva la rete anche al 76’ s.t. trattenendola sicuro.quando passa una sfera dalle sue parti, con la sua zucca inverte la rotta coprendo bene Berisha. Anche quando Ronaldo fa il suo ingresso in campo, è lesto a spazzar via i suoi cross. Al 33’ s.t. si perde completamente la sfera che arriva dove non deve per il pari bianconero.: parte male la prova del nerazzurro da titolare, che devia la palla in rete invece di rinviare agevolmente quando c’erano gli spazi. Condanna la Dea a partire sotto dopo soli 2’. Si riprende un po’ con un paio di interventi, ma poi affonda definitivamente lasciandosi scappare CR7 sul gol.: aggredisce i bianconeri affamati e difende bene la sua area. Nella ripresa migliora ancora più i suoi interventi e allarga il range d’azione.(Dal 40’ s.t.ci mette la gamba per la prima delle due deviazioni nocive ai nerazzurri, con la sfera che così raggiunge Alex Sandro prima e Djimsiti poi. Sull’1-1 non sfrutta il cross sottoposta di Zapata per un soffio, peccato. Corre veloce sulla fascia destra, ma prende il giallo.: qualche buon passaggio lo fa, a fine primo tempo poi riesce a tenere la palla, da cui nasce la punizione centrale e pericolosa di Ilicic.(dal 22’ s.t.: ha una bella occasione per mettere in cassaforte il risultato ma calcia malissimo al 32’ s.t, poi fa il compitino ).fatica a stare dietro ai giganti bianconeri, ma poi è lesto a rubar palla e cresce al passare dei minuti di garail vice Gosens parte in quarta sfruttando a pieno la chance di partite titolare contro una grande e vola sulla fascia sinistra. Spesso deve ricorrere al fallo, ma non si risparmia nemmeno nella ripresa, mettendoci il piede quando serve e cercando il cross basso sulla porta.:si infila in tutti gli spazi a disposizione e cerca i cross sottoposta; la sua punizione centrale al 17’ p.t. è potente e precisa, anche se parata. Poi fornisce l’assist del gol al Panterone nerazzurro. Si muove bene sfruttando gli spazi e liberandosi da Bentancur.Buono il suo approccio alla gara, cerca sempre l’area piccola dribblando Chiellini ed Emre Can. Quando serve, sale a dare una mano anche alla retrovia. La sua punizione centrale prima del break è forte ma si scontra con la muraglia bianconera. Nella ripresa cala e il mister lo toglie.(Dal 32’ s.t.: atterra Ronaldo commettendo fallo, poi calcia che peggio non potrebbe verso la porta)riesce ad aggirare De Sciglio in un paio di occasioni e per un pelo manca la porta al 14’ p.t. su passaggio del capitano nerazzurro. Guadagna poi una bella punizione centrale. Il gol al 24’ p.t. è calciato di forza, Bonucci non fa paura: da quando si è sbloccato ha segnato sette gol in cinque partite con una potenza che non aveva a inizio campionato. Costringe gli avversari a buttar via la sfera in area piccola. Poi alza la sua media a otto gol in cinque partite, CR7 indiscusso dei nerazzurri.: finisce subito sotto e inizia a urlare ai suoi, la scelta di schierare Castagne al posto di Gosens. Djimsiti è un cambio forzato e ne pagherà subito le conseguenze: vista la mancanza della difesa titolare, poteva finire anche peggio, invece i suoi mettono al lavoro Szczesny e lo superano per gran parte del match. La Juve poi resta in 10 e i suoi prendono gol ma serrano i ranghi. Questo pari con l'Atalanta a mezzo servizio vale oro.